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أسرار الصحف ليوم السبت 23 تشرين الأول 2021

23
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2021
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البناء

توقفت مصادر دبلوماسية عند التحذير الواضح الذي أطلقه السيد حسن نصرالله بوجه احتمال الاستثمار الإسرائيلي في مناطق النفط والغاز قبل حسم المفاوضات، وحرصه على عدم الدخول على خط النقاش حول عناوين مثارة مثل خط الحدود الرسمي وإصدارها بمرسوم أو نتائج التفاوض وهوية المبعوث الأميركي.

قال مسؤول أوروبي بارز إن ملف اليمن الذي جاء من خارج جدول الأعمال المتوقع للغرب، لجهة الصعود الثابت لأنصار الله وطبيعة نظرتهم لموقع اليمن في المنطقة وحجم قدرتهم على تثبيت حضورهم، يشكل المتغير الكبير الذي يربك النظرة الغربية للمنطقة.

 

الجمهورية
ـ سخر أحد الديبلوماسيين من إتهامات شملت بلاده وصولاً الى تورطه في أحداث داخلية.
ـ لوحظ أنّ كتلة نيابية لحزب مؤثر دعت الوزراء الى تفعيل عملهم وليس الحكومة ولم تطالب بعقد مجلس الوزراء.
ـ قرّر مرجع رسمي نقل نشاطه الى مكتبه الخاص لتخفيف استهلاك الكهرباء والوقود عن الدولة.

 

اللواء

حسب مصدر دبلوماسي، حملت مواقف رئيس دولة كبرى إشارات عن منحى تصادمي مع دولة كبرى أخرى في لبنان بعد سوريا..

فهم من قطب سياسي أن شخصيات ذات وزن قد تختفي عن المشهد، بصرف النظر عن مصير الانتخابات ونتائجها إذا حصلت..

لاحظ معنيون أن رئيس سلطة على محك قرارات الإنقاذ، بدا في الأيام الماضية في وضع لا يحسد عليه!

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