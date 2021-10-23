عناوين الصحف ليوم السبت 23 تشرين الأول 2021

الأخبار
ـ اللبنانيّون إلى «العُقم»
ـ نصرالله عن الترسيم: المقاومة ستتصرف عند الخطر!
ـ الراعي يغطي تمرّد جعجع على القضاء
ـ وزير التربية يبرّر «خوّة» الكارتيل: المدارس الخاصة مغلوب على أمرها!
البناء
ـ نصرالله: عندما ترى المقاومة أن نفط لبنان في دائرة الخطر ستتصرف على هذا الأساس
ـ عون يرد قانون الانتخاب… وبري يدعو اللجان الثلاثاء… والحكومة معلقة
ـ ارتباك دبلوماسي أميركي باستدعاء جعجع ورفضه: طارت حملة دعم بيطار
الجمهورية
ـ الإشتباك التشريعي يلاقي الإشتباك القضائي
ـ الراعي يثني على دور الجيش
ـ هل كان الهدف إيصال شحنة الأمونيوم الى بيروت؟
ـ الحريري على الحياد بين جعجع ونصرالله!
ـ لغط ولغز: ما علاقة «صيرفة» بدعم المحروقات؟
اللواء
ـ «حكومة الإنقاذ» تبحث عن مُنقذ.. وصراع بالقانون بين عون وبرّي!
ـ فريق بعبدا لإنجاز التفاوض مع الصندوق قبل الانتخابات.. ونصرالله يدعم ويشيد بتحقيقات الطيونة
ـ بيدرسن: أعمال لجنة الدستور السورية "محبطة للغاية"
ـ بايدن يستفزّ الصين: سندافع عن تايوان
الديار
ـ عون يرفض تقريب موعد الانتخابات… الاستحقاق النيابي في مهب الريح!
ـ تخبط داخل مجلس القضاء الاعلى في مقاربة ملف البيطار... وخشية من تحول الحكومة لتصريف الاعمال
ـ بكركي تدخل على خط تحقيقات «الطيونة»... لبنان للموفد الاميركي: بدنا ناكل عنب!