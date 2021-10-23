عناوين الصحف ليوم السبت 23 تشرين الأول 2021

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الأخبار

ـ اللبنانيّون إلى «العُقم»

ـ نصرالله عن الترسيم: المقاومة ستتصرف عند الخطر!

ـ الراعي يغطي تمرّد جعجع على القضاء

ـ وزير التربية يبرّر «خوّة» الكارتيل: المدارس الخاصة مغلوب على أمرها!

البناء

ـ نصرالله: عندما ترى المقاومة أن نفط لبنان في دائرة الخطر ستتصرف على هذا الأساس

ـ عون يرد قانون الانتخاب… وبري يدعو اللجان الثلاثاء… والحكومة معلقة

ـ ارتباك دبلوماسي أميركي باستدعاء جعجع ورفضه: طارت حملة دعم بيطار

الجمهورية

ـ الإشتباك التشريعي يلاقي الإشتباك القضائي

ـ الراعي يثني على دور الجيش

ـ هل كان الهدف إيصال شحنة الأمونيوم الى بيروت؟

ـ الحريري على الحياد بين جعجع ونصرالله!

ـ لغط ولغز: ما علاقة «صيرفة» بدعم المحروقات؟

اللواء

ـ «حكومة الإنقاذ» تبحث عن مُنقذ.. وصراع بالقانون بين عون وبرّي!

ـ فريق بعبدا لإنجاز التفاوض مع الصندوق قبل الانتخابات.. ونصرالله يدعم ويشيد بتحقيقات الطيونة

ـ بيدرسن: أعمال لجنة الدستور السورية "محبطة للغاية"

ـ بايدن يستفزّ الصين: سندافع عن تايوان

الديار

ـ عون يرفض تقريب موعد الانتخابات… الاستحقاق النيابي في مهب الريح!

ـ تخبط داخل مجلس القضاء الاعلى في مقاربة ملف البيطار... وخشية من تحول الحكومة لتصريف الاعمال

ـ بكركي تدخل على خط تحقيقات «الطيونة»... لبنان للموفد الاميركي: بدنا ناكل عنب!