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عناوين الصحف ليوم السبت 23 تشرين الأول 2021

23
OCTOBER
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الأخبار
ـ اللبنانيّون إلى «العُقم»
ـ نصرالله عن الترسيم: المقاومة ستتصرف عند الخطر!
ـ الراعي يغطي تمرّد جعجع على القضاء
ـ وزير التربية يبرّر «خوّة» الكارتيل: المدارس الخاصة مغلوب على أمرها!

البناء
ـ نصرالله: عندما ترى المقاومة أن نفط لبنان في دائرة الخطر ستتصرف على هذا الأساس
ـ عون يرد قانون الانتخاب… وبري يدعو اللجان الثلاثاء… والحكومة معلقة
ـ ارتباك دبلوماسي أميركي باستدعاء جعجع ورفضه: طارت حملة دعم بيطار

الجمهورية
ـ الإشتباك التشريعي يلاقي الإشتباك القضائي
ـ الراعي يثني على دور الجيش
ـ هل كان الهدف إيصال شحنة الأمونيوم الى بيروت؟
ـ الحريري على الحياد بين جعجع ونصرالله!
ـ لغط ولغز: ما علاقة «صيرفة» بدعم المحروقات؟

اللواء
ـ «حكومة الإنقاذ» تبحث عن مُنقذ.. وصراع بالقانون بين عون وبرّي!
ـ فريق بعبدا لإنجاز التفاوض مع الصندوق قبل الانتخابات.. ونصرالله يدعم ويشيد بتحقيقات الطيونة
ـ بيدرسن: أعمال لجنة الدستور السورية "محبطة للغاية"
ـ بايدن يستفزّ الصين: سندافع عن تايوان

الديار
ـ عون يرفض تقريب موعد الانتخابات… الاستحقاق النيابي في مهب الريح!
ـ تخبط داخل مجلس القضاء الاعلى في مقاربة ملف البيطار... وخشية من تحول الحكومة لتصريف الاعمال
ـ بكركي تدخل على خط تحقيقات «الطيونة»... لبنان للموفد الاميركي: بدنا ناكل عنب!

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