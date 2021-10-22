أبو زيد: مواقف الرئيس الروسي تؤكد حرصه الشديد على استقرار وأمن لبنان

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أعلن مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الروسية أمل ابو زيد "أن المواقف التي أدلى بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شخصياً تجاه لبنان في منتدى "فالداي" تعبّر عن حجم الاهتمام من قبل رئيس دولة عظمى بهذا البلد ومدى حرصه الشديد على استقراره وأمنه وسلامه وتحييده عن صراعات المنطقة الملتهبة".

ورأى أبو زيد في بيان "أن وعد الرئيس بوتين بتقديم صور الاقمار الصناعية لتفجير مرفأ بيروت تنمّ عن رغبة صادقة في مساعدة السلطات اللبنانية على كشف الحقيقة وحسن سير العدالة والتوقف عن اطلاق الاتهامات العشوائية ضد هذا الطرف أو ذاك".

وشدّد على " أن دعوة الرئيس بوتين الاطراف السياسية إلى حل النزاعات عن طريق الحوار تؤكد على الموقف الروسي بنبذ العنف في لبنان ورفض الانجرار مجدداً إلى أي شكل من أشكال الحرب الاهلية وتركيزه على المصالحة وعدم الانحياز إلى فريق على حساب فريق آخر".