وزير البيئة التقى مدير صندوق النقد الدولي والسفير الألماني

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التقى وزير البيئة ناصر ياسين، في مكتبه بالوزارة، وفدا من صندوق النقد الدولي برئاسة المدير التنفيذي محمود محيي الدين.



وأفاد بيان للمكتب الإعلامي لوزير البيئة أنه "تم البحث في الأولويات التي تهم الوزارة وفي خطة التعاون التي يعول عليها لبنان مع صندوق النقد لمساعدته على تجاوز الأزمة المالية والاقتصادية وتطبيق الإصلاحات الضرورية".



كيندل

واجتمع ياسين مع السفير الالماني أندرياس كيندل، وكان نقاش في "سبل تعزيز حماية البيئة والمبادرات التي تقوم بها السفارة الألمانية لتنظيف عدد من الشواطىء اللبنانية من التلوث".



توزيع جوائز

إلى ذلك، شارك وزير البيئة في حفل توزيع جوائز لمسابقة التصميم المستدام للشباب والشابات.