"هناك اتصالات جارية لعقد جلسة حكومية".. أبو زيد: روسيا لن تتردد في مساعدة لبنان متى طلب

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اعتبر مستشار رئيس الجمهورية ميشال عون للشؤون الروسية امل ابو زيد في حديث لـ"سبوتنيك"، ان "كلام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان واضحا جدا واكد ان روسيا على مسافة واحدة من جميع الاطياف اللبنانية وان حزب الله حزب سياسي له دور كبير في لبنان وشدد بوتين على ان التباينات في القضايا السياسية لا يجب ان تحل بالطرق العسكرية لان هذا الامر يهدد السلم الاهلي".

ورأى ابو زيد انه "من الطبيعي ان تقدم دولة كروسيا المساعدة عندما يطلب منها في تحقيق انفجار المرفأ ويبدو انه ليس هناك من طلب رسمي حتى الآن".

وأشار الى ان "روسيا تسعى دائما الى تقريب وجهات النظر بين الاطراف السياسية اللبنانية، لكن لا يمكن الجزم ان هناك مبادرة روسية لحل الازمة القائمة ودعم تسوية سياسية معينة ونشكرهم على اي خطوة يقدمون عليها".

وعن استعداد روسيا لتقديم صور الاقمار الاصطناعية اذا توفرت لديها لاستخدامها في تحقيق انفجار المرفأ، لفت ابو زيد الى انه "من المفترض ان تطلب الدولة اللبنانية المساعدة في هذا الخصوص وان يكون هناك مسعى من كل الدول القادرة على المساعدة وعلى رأسهم روسيا وهي لن تتردد بالقيام بذلك".

وعن دور روسيا في اللحفاظ على الوجود المسيحي في لبنان والشرق الاوسط، لفت ابو زيد الى ان "روسيا تسعى للحفاظ على التعديدة في لبنان وليس على الوجود المسيحي فقط".

وعن احداث الطيونة، قال ابو زيد: ما جرى ذكّر اللبنانيين بالحرب الاهلية وكل اللبنانيين يرفضون ما حصل وحق كل مكون سياسي ان يتظاهر ويعترض وعلينا ان ننتظر نتيجة التحقيقات لنرى من المسؤول".

وعن عودة مجلس الوزراء الى الانعقاد، أكد أبو زيد ان "جميع المسؤولين يريدون عودة العمل الحكومة وهناك مشاورات واتصالات جارية بين عون ورئيس الحكومة نيجب ميقاتي للدعوة الى انعقاد مجلس الوزراء ولدى الحكومة الكثير من الملفات الكارئة التي يجب البت بها ومعالجتها".