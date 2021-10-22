فرونتسكا عرضت مع الرئيس عون أجندة الإصلاح الصعبة والانتخابات النيابية

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غردت المنسقة الخاصة للامم المتحدة في لبنان جوانا فرونتسكا عبر "تويتر": "أجريت نقاشا مفيدا للغاية اليوم مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وتطرقنا إلى الاستعدادات لاستئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وأهمية الوصول إلى استراتيجية لإرساء الاستقرار الاقتصادي في لبنان".



أضافت: "أشكر المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي محمود محيي الدين على نقاشنا اليوم حول التزام الصندوق مع لبنان. اتفقنا على أن تطبيق إصلاحات هادفة هو السبيل لأي تعاف مالي واقتصادي في لبنان.

وشكرا للمدير الإقليمي للبنك الدولي ساروج كومار جا على النقاش الممتاز حول التعاون الوثيق بين الأمم المتحدة والبنك الدولي بشأن أجندة الإصلاح في لبنان".



وتابعت: "التقيت اليوم بالرئيس ميشال عون وتطرقنا إلى التطورات الأخيرة في لبنان والعمل بأجندة الإصلاح الصعبة والانتخابات النيابية المقبلة. وأجريت نقاشا مثمرا مع السفير المصري ياسر العلوي حول الوضع في لبنان وأهمية الدعم الإقليمي، خصوصا في قطاع الطاقة".