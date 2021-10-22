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الحجار ترأس وممثل رشدي اجتماع اللجنة التسييرية لخطة لبنان للاستجابة للأزمة السورية

22
OCTOBER
2021
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 ترأس وزير الشؤون الإجتماعية الدكتور هكتور الحجار يرافقه عبد الله وردات ممثلا المنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية الدكتورة نجاة رشدي، إجتماع اللجنة التسييرية لخطة لبنان للاستجابة للأزمة السورية، بهدف إطلاع الشركاء وأصحاب المصلحة المعنيين على تمديد خطة الإستجابة للأزمة السورية لمدة عامين (2022-2023) مع حشد التمويل السنوي لضمان أفضل إستجابة إنسانية للنازحين السوريين والمجتمع اللبناني المضيف الذي يرزح تحت أعباء ضاغطة.

عقد الإجتماع في وزارة الشؤون عبر تقنية ال video conference، بحضور وزراء وممثلين عن الوزارات المعنية وممثلين عن الإتحاد الأوروبي وسفارات الدول المانحة ووكالات الأمم المتحدة المعنية لا سيما مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج الأغذية العالمي، بالإضافة إلى المنتدى الإنساني للمنظمات غير الحكومية في لبنان.

وأكد الحجار خلال الإجتماع، "التزام لبنان بالإستمرار في برنامج الإستجابة الإنسانية، مع التأكيد على أن الحل المستدام لأزمة النازحين السوريين يكمن في العودة الآمنة والكريمة لهم الى سوريا"، مشددا على "أهمية تأمين الدعم للنازحين واللبنانيين بشكل متواز احتراما لمبدأ عدم إلحاق الضرر وتحاشيا لحساسية النزاع".

وبشر بأن "الوزارة تعمل من خلال مشروع دعم الأسر الأكثر فقرا (NPTP) على رفع عدد المستفيدين من 35 ألف عائلة لبنانية إلى 75 ألفا بشراكة فعالة وشفافة مع برنامج الاغذية العالمي"، مع الأمل برفع الدعم للمستفيدين في ما بعد إلى ما يقارب 120 ألف عائلة لبنانية حيث يعد هؤلاء من ضمن ال 28% من اللبنانيين الذين يرزحون تحت خط الفقر المدقع".

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