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من هو النائب السابق الذي داهم الجيش منزله وصادر أسلحة وأوقف شقيقيه وابن اخيه؟

22
OCTOBER
2021
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أفيد عن انتشار تسجيل صوتي قيل أنه للنائب السابق خالد الضاهر، ويعرض تعليق الأخير على المداهمات التي نفذتها مخابرات الجيش مؤخراً في مجمع سكني بمنطقة ببنين - عكار، وذلك على خلفية إشكال وادي الجاموس قبل يومين.
ووفقاً للتسجيل الصوتي، فقد أكّد الضاهر المعلومات التي تحدّثت عن أن المداهمات طالت منزله ومنزل إخوته في ببنين، مؤكداً في الوقت نفسه أنّ "السلاح الذي تمت مصادرته هو سلاح مرخص"، قائلا: "ضبطوا في منزلي 20 بندقية م16، وكلاشينكوف وار بي جي و12 بندقية أخرى إضافة إلى بعض الذخائر."
ورأى: "أعتقد أنه ما من سياسي ولا مواطن في لبنان إلا ويملك السلاح من أجل الدفاع عن بيته."
وأوضح الضاهر أنه "جرى توقيف عدد من الشبان لا علاقة لهم بالسلاح كانوا متواجدين في منزله، كما تم توقيف شقيقيه وإبن أخيه."
واعتبر الضاهر أنّ "المنطقة نجت من كارثة محتمة ومن مجزرة"، مشيراً إلى أنه "كانت هناك محاولات لحرف الانظار عن الخلاف بين المسيحيين والشيعة الذي حصل في الطيونة ولافتعال معركة بساحة أهل السّنة."
وكشف أنه: "تم توقيف شباب كانوا في منزلي من بيروت لا علاقة لهم بما يحصل، إضافة إلى شقيقاي وابن اخي."

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