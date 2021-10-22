living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

رئيس الجمهورية استقبل النائبين معلوف وخوري والوزيرة السابقة عكر والتقى السفير ابي عاصي ورئيس تجمّع تجّار لبنان الشمالي

22
OCTOBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

شهد قصر بعبدا، قبل ظهر اليوم، سلسلة لقاءات تناولت مواضيع سياسية وانمائية واقتصادية متنوعة.

النائب إدي معلوف
سياسيا، استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، النائب ادي معلوف، واجرى معه جولة افق تناولت التطورات السياسية الراهنة والمستجدات الأخير. كما تطرق البحث الى حاجات منطقة المتن الشمالي الإنمائية لا سيما منها سد بقعاتا، وضرورة استكمال الاشغال فيه، نظرا لحاجة المنطقة اليه، علما انه لو كان اصبح جاهزا لكان حلّ نسبة كبيرة من أزمة المياه التي تعاني منها المنطقة حاليا.
وأوضح النائب معلوف انّ الرئيس عون اعطى توجيهاته الى الجهات المختصة في وزارة الطاقة ومجلس الانماء والاعمار لمتابعة هذا الملف.

النائب سليم خوري
وعرض الرئيس عون مع النائب سليم خوري حاجات منطقة جزين الإنمائية، لا سيما المشاريع التي توقف تنفيذها والتي تحتاج الى متابعة عاجلة. كما تناول البحث الأوضاع العامة في البلاد.

النائبة السابقة لرئيس الحكومة زينة عكر
واستقبل الرئيس عون النائبة السابقة لرئيس مجلس الوزراء الوزيرة السابقة للدفاع والخارجية بالوكالة السيدة زينة عكر، وتداول معها في عدد من المواضيع لا سيما تلك التي كانت توّلت متابعتها في حكومة الرئيس حسّان دياب.

السفير ناجي ابي عاصي
واستقبل الرئيس عون السفير ناجي ابي عاصي لمناسبة تعيينه رئيسا لبعثة جامعة الدول العربية في باريس، حيث تمنّى له رئيس الجمهورية التوفيق في مسؤولياته الدبلوماسية الجديدة، منوّها بخبرته وجهوده في الحقلين الدبلوماسي والوطني.
وشكر السفير ابي عاصي الرئيس عون على دعم ترشيحه الى هذا المنصب، واضعا امكاناته في خدمة جامعة الدول العربية.

اسعد الحريري
وفي قصر بعبدا، رئيس تجمّع تجّار لبنان الشمالي السيد اسعد الحريري، الذي عرض مع رئيس الجمهورية الواقع الاقتصادي الراهن في الشمال عموما وفي طرابلس خصوصا، والظروف الصعبة التي يمر بها الاقتصاد الشمالي اسوة بالاقتصاد على مستوى لبنان.
وأوضح الحريري انه طرح مع الرئيس عون مسألة تشغيل سوق الخضار الجديد في طرابلس الذي بات جاهزا منذ سنوات ولم يتم استخدامه، وكذلك اعادة افتتاح فندق "كواليتي إن" وتفعيله من جديد. واعتبر ان مثل هذه المشاريع وغيرها توفر فرص عمل كثيرة للشباب اللبناني لا سيما مع وجود مستثمرين يرغبون في الاستثمار في وطنهم عموما وفي الشمال خصوصا. وأوضح الحريري كذلك انه لمس كل دعم من الرئيس عون وحرص على تفعيل الحياة الاقتصادية في الشمال والفيحاء، وضرورة تذليل العقبات امام اطلاق المشاريع الاستثمارية الجديدة.

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout