رئيس الجمهورية استقبل النائبين معلوف وخوري والوزيرة السابقة عكر والتقى السفير ابي عاصي ورئيس تجمّع تجّار لبنان الشمالي

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شهد قصر بعبدا، قبل ظهر اليوم، سلسلة لقاءات تناولت مواضيع سياسية وانمائية واقتصادية متنوعة.

النائب إدي معلوف

سياسيا، استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، النائب ادي معلوف، واجرى معه جولة افق تناولت التطورات السياسية الراهنة والمستجدات الأخير. كما تطرق البحث الى حاجات منطقة المتن الشمالي الإنمائية لا سيما منها سد بقعاتا، وضرورة استكمال الاشغال فيه، نظرا لحاجة المنطقة اليه، علما انه لو كان اصبح جاهزا لكان حلّ نسبة كبيرة من أزمة المياه التي تعاني منها المنطقة حاليا.

وأوضح النائب معلوف انّ الرئيس عون اعطى توجيهاته الى الجهات المختصة في وزارة الطاقة ومجلس الانماء والاعمار لمتابعة هذا الملف.



النائب سليم خوري

وعرض الرئيس عون مع النائب سليم خوري حاجات منطقة جزين الإنمائية، لا سيما المشاريع التي توقف تنفيذها والتي تحتاج الى متابعة عاجلة. كما تناول البحث الأوضاع العامة في البلاد.



النائبة السابقة لرئيس الحكومة زينة عكر

واستقبل الرئيس عون النائبة السابقة لرئيس مجلس الوزراء الوزيرة السابقة للدفاع والخارجية بالوكالة السيدة زينة عكر، وتداول معها في عدد من المواضيع لا سيما تلك التي كانت توّلت متابعتها في حكومة الرئيس حسّان دياب.



السفير ناجي ابي عاصي

واستقبل الرئيس عون السفير ناجي ابي عاصي لمناسبة تعيينه رئيسا لبعثة جامعة الدول العربية في باريس، حيث تمنّى له رئيس الجمهورية التوفيق في مسؤولياته الدبلوماسية الجديدة، منوّها بخبرته وجهوده في الحقلين الدبلوماسي والوطني.

وشكر السفير ابي عاصي الرئيس عون على دعم ترشيحه الى هذا المنصب، واضعا امكاناته في خدمة جامعة الدول العربية.



اسعد الحريري

وفي قصر بعبدا، رئيس تجمّع تجّار لبنان الشمالي السيد اسعد الحريري، الذي عرض مع رئيس الجمهورية الواقع الاقتصادي الراهن في الشمال عموما وفي طرابلس خصوصا، والظروف الصعبة التي يمر بها الاقتصاد الشمالي اسوة بالاقتصاد على مستوى لبنان.

وأوضح الحريري انه طرح مع الرئيس عون مسألة تشغيل سوق الخضار الجديد في طرابلس الذي بات جاهزا منذ سنوات ولم يتم استخدامه، وكذلك اعادة افتتاح فندق "كواليتي إن" وتفعيله من جديد. واعتبر ان مثل هذه المشاريع وغيرها توفر فرص عمل كثيرة للشباب اللبناني لا سيما مع وجود مستثمرين يرغبون في الاستثمار في وطنهم عموما وفي الشمال خصوصا. وأوضح الحريري كذلك انه لمس كل دعم من الرئيس عون وحرص على تفعيل الحياة الاقتصادية في الشمال والفيحاء، وضرورة تذليل العقبات امام اطلاق المشاريع الاستثمارية الجديدة.