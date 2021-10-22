خاص - رئيس الجمهورية سيرد التعديلات على قانون الانتخاب انطلاقاً من مبدأ المساواة وعدم أحقية إلغاء حق المغتربين

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من باب المساواة وعدم إمكانية إلغاء حق الانتخاب لأهميته للمغتربين اللبنانيين، علم الـtayyar.org أن رئيس الجمهورية اتخذ قراره بردّ قانون الانتخاب بالاستناد الى مبدأ المساواة بين المواطنين وعدم جواز منع اللبنانيين المغتربين من التصويت في دائرة مخصصة لهم على ما كان يقرّ القانون في هذه الدورة الانتخابية... وقالت مصادر مطلعة عبر موقعنا:"لم نقم بالأمر في الدورة السابقة وكذلك تم تعليق الامر في هذه الدورة، فأصبح الامر نوعاً من الالغاء، وفي ردّ رئيس الجمهورية أسباب مفصّلة في الرد".



وتشير المعلومات الى أن الرئيس عون سيطلع رئيس الحكومة على الردّ بسبب تعذر انعقاد مجلس الوزراء خصوصاً أن مرسوم إعادة النظر يجب أن يحمل توقيع رئيس الحكومة بحسب المادة 57 من الدستور.



الى ذلك أكدت مصادر قانونية للـ tayyar.org أنه بعد رد رئيس الجمهورية يعود القانون الحالي الى الحياة واذ ذاك يكون أمام البرلمان إما التسليم بملاحظات الرئيس وإما اعادة التصويت على القانون بقراءة ثانية تحتاج الاغلبية المطلقة بعدد الاعضاء الذين يؤلفون البرلمان اي 65 نائباً واذا حصل الأمر يصبح هذا القانون واجب النشر.