اليكم حقيقة التوجه لوقف الأعمال في المطار ليلا

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طمأن رئيس مطار بيروت بالإنابة فادي الحسن للـLBCI أن لا توجه حاليا لوقف الأعمال في المطار ليلا، موضحاً أن مسودة مرسوم تعيين المراقبين الجويين أُنجزت وستطرح على طاولة مجلس الوزراء في أول جلسة مقبلة.

ويأتي توضيح الحسن بعد التغريدة التي نشرها النائب بلال عبدالله عبر حسابه على تويتر والذي قال فيها: يبدو أننا مقبلون على أقفال مطار رفيق الحريري ليلا، بسبب النقص الفادح في المراقبين الجويين... ربما طائفة المراقب الجوي، أكثر أهمية من واجهة البلد السياحية... فتوقفت المراسيم وتوقف ليل المطار... لن أعلق أكثر!