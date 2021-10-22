بوادر خير في شأن اجتماع مجلس الوزراء؟

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بحث النائب هاغوب بقرادونيان مع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي في الاوضاع الاجتماعية.

وعقب اللقاء، قال بقرادونيان: "الرئيس ميقاتي ينكب حاليا على العمل الجاد، وعلى عقد اجتماعات للجان الوزارية، والاولوية هي للمواضيع الإصلاحية والمالية مع المجتمع الدولي من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي".

واذ اكد ان "هم الرئيس ميقاتي الاول هي الكهرباء وكما فهمت فإن هناك بوادر خير في هذا الخصوص من العراق والأردن ومصر". قال: "لديه ايضا مشروع لإعادة اموال المودعين وهو يأمل خيرا. اما في الشأن السياسي فهناك قضايا متراكمة من الماضي والرئيس ميقاتي بحنكته وبصبره وبعمله الدؤوب يعمل لمعالجة هذا الموضوع. اما بالنسبة إلى اجتماع مجلس الوزراء فشعرت بان هناك بوادر خير في هذا الشأن".