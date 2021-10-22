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القاضية عون ردا على شارل أيوب: يحاول استغلال ما حاولت القيام به لمساعدته

22
OCTOBER
2021
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ردت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون في بيان، على شارل ايوب، وقالت: “ردا على ما جاء على لسان السيد شارل ايوب والذي استهدفني فيه بالشخصي في البرنامج الذي يعرضه الاعلامي طوني خليفة، يهمني ان اوضح، ان الدعوى التي كانت قائمة بين السيد أيوب والوزير جبران باسيل هي دعوى قدح وذم اقامها الوزير باسيل ضده، وهذه الدعوى من المعروف سندا للمادة 133 عقوبات انها تسقط بتراجع المدعي عن دعواه واسقاطه للحق الشخصي سواء كان اسمه جبران باسيل ام اسمه محمد علي ام اسمه الياس منصور. وهذا ما حاولت افهامه للسيد ايوب بأنه، وفي حال أسقط جبران باسيل الدعوى تسقط هذه الدعوى كليا وتنتهي الملاحقة.

لكن للاسف هو يحاول استغلال ما حاولت القيام به لمساعدته، مع اني أتحفظ عن ذكر كل الممارسات التى أتى بها في مكتبي وخارج المكتب. لذلك اقتضى التوضيح”.

 

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