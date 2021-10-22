بوتين: حزب الله قوة سياسية كبيرة

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بعض ما جاء في مانشيت نداء الوطن:

لوحظ مساءً دخول روسي مباشر على خط ملف تحقيقات انفجار المرفأ، أعرب من خلاله الرئيس فلاديمير بوتين عن جهوزيته لدرس إمكانية تقديم المساعدة عبر تزويد لبنان بصور الأقمار الاصطناعية المتصلة بالقضية، مع تقليله في الوقت عينه من أهمية هذه الصور قائلاً: "لا أفهم صراحةً كيف يمكن أن تساعد هذه الصور في حال وجودها لدينا أصلاً".

أما في ما يتصل بالتوتر الميداني الذي حصل في لبنان على خلفية مطالبة "حزب الله" بتنحية المحقق العدلي، فلفت بوتين إلى أنّ "حزب الله قوة سياسية كبيرة لكن من الضروري حل الخلافات عبر الحوار"، وأردف: "نحن على اتصال مع كل الأطراف السياسية تقريباً في لبنان، وسنواصل القيام بذلك من أجل التوصل إلى تسوية للأوضاع من دون أي سفك للدم لأنه أمر لا يصب في مصلحة أحد".