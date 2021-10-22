أسرار الصحف ليوم الجمعة 22 تشرين الأول 2021

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البناء

بدأ الحديث دولياً لتوصيف وضع إيران النووي أسوة بدول كاليابان وجنوب أفريقيا تقف على العتبة النووية فتمتلك قدرة إنتاج قنبلة وتمتنع عن إنتاجها بخلاف دول تنتهك حظر السلاح النووي كالهند وباكستان وكوريا الشمالية و»إسرائيل»، وفئة ثالثة تمثلها الدول الخمس المعترف بحقها في امتلاك سلاح نووي…

قال أكثر من مرجع دستوري انّ إحداث دائرة خاصة بالمغتربين كان يشكل مخالفة للدستور تمّ إلغاؤها بعكس حفظ حقّ غير المقيمين بالانتخاب أسوة بالمقيمين، فالنص الدستوري واضح حول تقسيم الدوائر وتحديد النواب وفق حفظ التوازن بين الطوائف والمناطق وهذا محقق في قوام الـ 128 نائباً ومفقود في النواب الستة المضافين…

اللواء

لاحظ مراقبون إرباكاً ظهر على ملامح شخصية قيادية، في معرض الإجابة عن أسئلة ذكرته بمرحلة قاسية منذ سنوات!

استبعدت مصادر دبلوماسية البدء الجدي للمفاوضات مع صندوق النقد الدولي قبل منتصف ك2 المقبل..

تدقق هيئة التفتيش الخاصة بمخالفات قاضٍ تولى الحكم في ملف لأوقاف خيرية ذرية، وذلك منذ سنوات!

الجمهورية

أجرت إحدى القوى السياسية تقويماً مركّ زاً لبحث تداعيات أحداث الطيونة على المشهد الانتخابي والوضع العام في لبنان

لا تزال وزارة خدماتية أساسية تعاني تدخلات شقيق الوزير ما أحدثَ توترات كبيرة داخلها

علّق وزير في الحكومة على اجتماعات مجلس القضاء الأعلى وإمكان عودة مجلس الوزراء إلى الانعقاد بالقول: سننتظر ونَرى