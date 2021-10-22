عناوين الصحف ليوم الجمعة 22 تشرين الأول 2021

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الأخبار

مواجهة القرن: اميركا غير جاهزة

ترسيم الحدود: «الوسيط» يهدد بمنع التنقيب ويمهل لبنان 3 شهور للاتفاق

البناء

القضاء يطلب الاستماع إلى جعجع استناداً إلى إفادات الموقوفين وليس بسبب اتهام سياسي / رئيس القوات يرفض دعوة القضاء ويتهمه بعدم النزاهة ويفشل في تفسير تناقضات مواقفه/ مساع لعودة الحكومة الأسبوع المقبل… ونصرالله يتحدث اليوم أمام حشد شعبي كبير /

الجمهورية

ميقاتي يتريّث... وعون يتفهّم لتجنّب التفاقم.. وشكوك حول الانتخابات

اللواء

جعجع لن يحضر إلى المحكمة العسكرية إلا إذا حضر نصر الله!

عون يتّجه لردّ تعديلات قانون الانتخاب.. وجلسة نيابية حول البطاقة التمويلية الخميس المقبل

نداء الوطن

بوتين يدرس المساعدة في تحقيقات 4 آب: لتسوية بلا "سفك دم"

جعجع "يحشر" نصر الله في "زاروب الفرير": 14 ت سبقه 12 ت

الديار

«اسرائيل» تكشف موقف لبنان الضعيف في محادثات «الترسيم»: يخشون اميركا !

تحذير غربي من فراغ بعد الانتخابات... وطلب افادة جعجع في حادثة الطيونة ؟

حملة غربية ــ اسرائيلية «لشيطنة» حزب الله في ملف المرفأ والبيطار لا يتراجع