بوتين: قرار بايدن لسحب القوات الأمريكية من أفغانستان كان صحيحا

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اعتبر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن قرار نظيره الأمريكي، جو بايدن، لسحب قوات الولايات المتحدة من أفغانستان، الذي جعل ممكنا سيطرة "طالبان" على البلاد، كان صحيحا.

وقال بوتين، خلال مشاركته في الجلسة العامة لمنتدى "فالداي" الدولي للحوار، اليوم الخميس: "بالطبع الرئيس الأمريكي تصرف بطريقة صائبة. لقد اتخذ إجراء صحيحا بسحب القوات من أفغانستان".