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بوتين: قرار بايدن لسحب القوات الأمريكية من أفغانستان كان صحيحا

21
OCTOBER
2021
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اعتبر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن قرار نظيره الأمريكي، جو بايدن، لسحب قوات الولايات المتحدة من أفغانستان، الذي جعل ممكنا سيطرة "طالبان" على البلاد، كان صحيحا.

 وقال بوتين، خلال مشاركته في الجلسة العامة لمنتدى "فالداي" الدولي للحوار، اليوم الخميس: "بالطبع الرئيس الأمريكي تصرف بطريقة صائبة. لقد اتخذ إجراء صحيحا بسحب القوات من أفغانستان".

وأشار بوتين إلى أن بايدن "كان يفهم على الأرجح، ربما دون أن يعلم بكل التفاصيل كيف ستسير الأمور، أن هذا القرار سيمثل أحد الاتجاهات التي سيتعرض فيها لهجمات سياسية داخل بلاده، لكنه أقدم على ذلك وتحمل هذه المسؤولية".   

وبعد إعلان الولايات المتحدة، يوم 30 أبريل، بدء عملية انسحاب القوات الأمريكية من أراضي أفغانستان وفقا لخطة بايدن، شنت حركة "طالبان" المتشددة حملة عسكرية واسعة على مواقع قوات الحكومة السابقة في جبهات متعددة بالبلاد.

وخلال الأشهر الأخيرة تمكنت الحركة من بسط سيطرتها على كل المنافذ الحدودية وفي 15 أغسطس دخل مسلحو "طالبان" إلى العاصمة كابل حيث سيطروا على القصر الرئاسي، بينما غادر غني البلاد ووصل إلى الإمارات، قائلا إنه قام بذلك لـ"منع وقوع مذبحة".

وليل 16 أغسطس أعلنت "طالبان"، المكونة بالدرجة الأولى من شعب البشتون، انتهاء الحرب في أفغانستان، مشيرة إلى أنه ستتم إقامة نظام حكم جديد، لتعلن يوم 7 سبتمبر عن تشكيلة الحكومة الجديدة في البلاد تضمنت عناصر من الحرس القديم للحركة.

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