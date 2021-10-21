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مصادر وزارة المال للـtayyar.org: وفد ألفاريز ومارسال سيُحدد قريباً تاريخاً ليبدأ الفريق بأكمله بالعمل على التدقيق الجنائي على أن ينتهي في مهلة 12 أسبوعاً

21
OCTOBER
2021
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أكدت مصادر وزارة المال للـtayyar.org أن وفد شركة ألفاريز ومارسال يقوم بزيارة لبيروت لمراجعة كل ما هو متفق عليه في خصوص العقد بين الدولة اللبنانية والشركة وكذلك لمراجعة المعلومات الأولية التي وردته جراء الأسئلة الـ130 التي كانت الشركة أرسلتها لمصرف لبنان والتي طلبت أجوبة عليها. وأضافت المصادر أن الوفد يريد أن يتأكد أنه وبعد صدور القانون المتعلق برفع السرية المصرفية أن المعلومات الواردة هي طلباته الأساسية.
وقالت المصادر إن الوفد طلب بعض الوقت لمراجعة كل هذه المعلومات ليحدد بعدها تاريخاً يأتي خلاله كل الفريق العامل في هذا الملف الى بيروت ويبدأ تحقيقاته على أن تنتهي بمدة لا تتجاوز الاثني عشر أسبوعاً، ومن الممكن أن يطلب الفريق مزيداً من الوقت اذا دعت الحاجة وتطلب الأمر مزيداً من المعلومات من مصرف لبنان لتوسيع مروحة عمله.
وأضافت المصادر أن الوفد التقى كلا من رئيس الجمهورية ووزير المال حيث لمس رغبة كبيرة بالوصول الى النتائج المرجوة من خلال التحقيق وذلك لمعرفة من يقف وراء هدر أموال الدولة اللبنانية وسرقتها تمهيداً لمحاسبته أمام القضاء المختص.

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