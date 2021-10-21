الدولار سيدخل في مرحلة 'الجنون' إذ لم...

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لفت الخبير الإقتصادي البروفسور جاسم عجّاقة الى أن "ما نعيشه اليوم هو من نتائج الانهيار التي بدأت تترجم على الأرض ومنها ارتفاع أسعار المحروقات إضافة إلى أنّ هناك أزمة عدم انعقاد مجلس الوزراء وسيكون لذلك انعكاسات أخطر من حادثة قبرشمون والفراغ الحكومي".

وفي حديثٍ له عبر "صوت كل لبنان"، أضاف،"إذا لم يتم اتخاذ أي إجراءات فإنّ قطاعات أخرى سيطالها ما حصل في المحروقات وبسبب ارتفاع سعر صفيحة البنزين لم يكن هناك ناس على المحطات وبالتالي السعر ضرب الطلب المحلي".

وأكد عجّاقة: "إذا لم تجتمع حكومة ميقاتي فإنّ الدولار سيدخل في مرحلة "الجنون" في المرحلة المقبلة".

وقال: "لا مساعدات للبنان من دون تدقيق بالحسابات ولكن لدينا علامات استفهام حول مضمون مهمة شركة التدقيق ولا سيما لناحية الوقت وهناك نقطة غير واضحة وهي نتائج التدقيق وهل سيكون هناك محاسبة".