أولياء الطلاب في الجامعات الاجنبية دعت الاهالي للقاء بشان قانون الدولار الطالبي وتعديل ثغراته

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اصدرت "الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الاجنبية" بيانا، اشارت فيه الى انه "من خلال متابعة شؤون الطلاب في الجامعات الأجنبية، وفي اطار متابعة قضية تطبيق القانون 193، وبعد سلسلة لقاءات واتصالات مع الكتل النيابية ورئاسة الحكومة، تم عقد اجتماع في السرايا الحكومية يوم الثلاثاء في 19 تشرين الأول 2021، ضم وفدا من لجنة الاهالي في الجمعية مع اللجنة المكلفة من قبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي متابعة شؤون الطلاب اللبنانيين في الجامعات الأجنبية، حيث تمت مناقشة سبل تطبيق قانون الدولار الطالبي وتبني اللجنة لاقتراح القانون المقدم من النائبين فادي علامة وإبراهيم عازار عن كتلة التنمية والتحرير لتعديل القانون 193 ومتابعة اقراره في لجنة التربية النيابية ولاحقا في مجلس النواب بالسرعة القصوى، كما تم طرح مشكلة تجديد جوازات السفر للطلاب في البعثات الدبلوماسية ووجوب اعطائها لهم بالسعر المعمول به في لبنان بالليرة اللبنانية وضرورة التعميم على السفارات بهذا الشأن، كما تم استعراض المشاكل والعقبات التي تواجه هؤلاء الطلاب وذويهم في ظل الأزمة الراهنة".

اضاف البيان: "من ناحية أخرى ولوضع الأهالي في آخر التطورات حول الخطوات المتخذة لتنفيذ قانون الدولار الطالبي وتعديل ثغراته، وما أسفرت عنه آخر الاتصالات مع المعنيين بملف الطلاب في خلال الاسابيع الأخيرة، تدعو الجمعية الأهالي والطلاب الذين لم يستطيعوا السفر لمتابعة دراستهم نتيجة سياسة المصارف، الى لقاء تشاوري مع الشيخ جهاد العبدالله عضو الهيئة التأسيسية والإدارية للجمعية في منزل الأستاذ عبد القادر الدهيبي في قرية النبي يوشع قضاء الضنية، وذلك نهار السبت 23 تشرين الأول 2021 الساعة الثالثة بعد الظهر".