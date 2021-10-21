وزارة الصحة: 35 حالة ايجابية على متن رحلات وصلت الى بيروت في 18 و19 الحالي

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افادت وزارة الصحة العامة، انه "باستكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 18 19 تشرين الأول، أظهرت النتائج وجود خمس وثلاثين (35) حالة إيجابية، مع الإشارة إلى أن النتائج تبلغ شخصيا للوافدين في فترة تراوح بين أربع وعشرين وثمان وأربعين ساعة كحد أقصى.

وجاءت نتائج 18/10/2021 كالتالي:

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (حالتان إيجابيتان)

رحلة كوبنهاغن : شركة MEA رقم 226 (جميعها سلبية)

رحلة باريس : شركة MEA رقم 222 (جميعها سلبية)

رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (خمس حالات إيجابية)

رحلة أثينا : شركة A3 رقم 946 (جميعها سلبية)

رحلة زيورتش : شركة GM رقم 850 (جميعها سلبية)

رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 713 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة موسكو : شركة SU رقم 510 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة فرانكفورت : شركة LH رقم 1308 (جميعها سلبية)

رحلة عمان : شركة RJ رقم 407 (جميعها سلبية)

رحلة لارنكا : شركة MEA رقم 262 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 824 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة أربيل : شركة UBD رقم 705 (جميعها سلبية)

رحلة السليمانية : الشركة العراقية رقم 133 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 305 (جميعها سلبية)

رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 131 (جميعها سلبية)

رحلة عمان : شركة MEA رقم 311 (جميعها سلبية)

رحلة جدة : شركة SV رقم 641 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية)

رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة الشارقة : شركة G9 رقم 385 (حالتان إيجابيتان)

رحلة باريس : شركة AIR FRANCE رقم 564 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 264 (جميعها سلبية)

رحلة عمان : شركة RJ رقم 403 (جميعها سلبية)

رحلة النجف : الشركة العراقية رقم 139 (جميعها سلبية)

رحلة دوسلدورف : شركة SR رقم 416 (جميعها سلبية)

رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية)

رحلة يرفان : شركة MEA رقم 276 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة أبو ظبي : شركة EY رقم 535 (جميعها سلبية)

رحلة جينيف : شركة MEA رقم 214 (جميعها سلبية)

رحلة بغداد : شركة MEA رقم 323 (جميعها سلبية)

رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة ميلانو : شركة MEA رقم 235 (جميعها سلبية)

رحلة برلين : شركة SR رقم 110 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة بوخارست : شركة RO رقم 165 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة أمستردام : شركة HV رقم 6307 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة لارنكا : شركة CY رقم 120 (جميعها سلبية)

رحلة شرم : شركة PER رقم 001 (جميعها سلبية)

رحلة دوسلدورف : شركة EW رقم 9980 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة فرانكفورت : شركة MEA رقم 218 (جميعها سلبية)

رحلة مينسك : شركة B2 رقم 781 (جميعها سلبية)

رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 301 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية)

رحلة باريس : شركة AIR FRANCE رقم 562 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 830 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : شركة PEGASUS رقم 862 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية)

رحلة الكويت : شركة MEA رقم 405 (جميعها سلبية)

رحلة مدريد : شركة MEA رقم 242 (جميعها سلبية)

رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية).

وجاءت نتائج 19/10/2021 كالتالي:

رحلة : اسطنبول : شركة PEGASUS رقم 756 (جميعها سلبية)

رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية)

رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)

رحلة أثينا : شركة A3 رقم 946 (جميعها سلبية)

رحلة فرانكفورت : شركة LH رقم 1308 (جميعها سلبية)

رحلة عمان : شركة RJ رقم 407 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية)

رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 131 (جميعها سلبية)

رحلة أثينا : شركة MEA رقم 252 (جميعها سلبية)

رحلة البصرة : الشركة العراقية رقم 135 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة أورلي : شركة TO رقم 3330 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (حالتان إيجابيتان)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 824 (جميعها سلبية)

رحلة جدة : شركة SV رقم 641 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)

رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)

رحلة دوسلدورف : شركة DE رقم 868 (جميعها سلبية)

رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 301 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة الشارقة : شركة G9 رقم 385 (جميعها سلبية)

رحلة النجف : الشركة العراقية رقم 139 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)

رحلة عمان : شركة RJ رقم 403 (جميعها سلبية)

رحلة لارنكا : شركة MEA رقم 262 (جميعها سلبية)

رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 426 (جميعها سلبية)

رحلة أربيل : شركة MEA رقم 325 (جميعها سلبية)

رحلة فرانكفورت : شركة MEA رقم 218 (جميعها سلبية)

رحلة الكويت : شركة MEA رقم 405 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية)

رحلة بريمين : شركة SR رقم 220 (جميعها سلبية)

رحلة الرياض : شركة SV رقم 643 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : شركة PEGASUS رقم 862 (جميعها سلبية)

رحلة أبو ظبي : شركة MEA رقم 419 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 830 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 955 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (حالتان إيجابيتان)

رحلة أبيدجان : شركة MEA رقم 572 (حالتان إيجابيتان)

رحلة أضنا : شركة AJ رقم 7780 (حالة إيجابية واحدة)".