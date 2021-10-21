شيخ العقل تلقى اتصالا من الراعي واستقبل وفدا من قضاة المذهب الدرزي وشخصيات

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تلقى شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز المنتخب الشيخ الدكتور سامي ابي المنى اتصالا من البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، تم في خلاله الحديث عن "ضرورة التعاون والتلاقي لخلق أجواء إيجابية في الوطن، حرصا على السلم الأهلي والاستقرار العام".

واستقبل الشيخ ابي المنى في دار الطائفة - بيروت، الوزير السابق الياس حنا وعقيلته نورما حداد حنا للتهنئة، وجرى البحث في قضايا وطنية عامة.

كما استقبل شيخ العقل وفدا من قضاة المذهب الدرزي، ضم رئيس محكمة الاستئناف الدرزية العليا القاضي فيصل ناصر الدين، والمستشارين الشيخ سليم العيسمي وفؤاد حمدان، والقضاة نصوح حيدر ونزيه أبو إبراهيم وفؤاد يونس ومنير رزق، والنائب العام لدى القضاء المذهبي الدرزي القاضي عفيف الحكيم.

وجرى خلال اللقاء عرض للأوضاع العامة للمحاكم الدرزية وعمل القضاء وشؤون اخرى متعلقة بالطائفة وعمل المجلس المذهبي.

واستقبل شيخ العقل ابضا القاضي في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان وليد عاكوم.

ومن زوار دار الطائفة مدير "مركز عكار للدراسات والتطوير" عبد الرحمن محمود الشيخ، الدكتورة ليلى أبو شقرا، العميد المتقاعد إسماعيل حمدان، وخالد علوان، نجيب القاضي، باسل أبو زكي، والمشايخ يحيى جمول، امين عودة وسهيل أبو غنام.

كما تلقى اتصال تهنئة من امية فيكتور الكك.