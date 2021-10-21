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المتقاعدون العسكريون يعلنون بدء اعتصامات مفتوحة في المحافظات بدءا من الاثنين

21
OCTOBER
2021
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رأت لجنة المتقاعدين العسكريين: عماد عواضة، صلاح حمادة، سليمان هيكل، عباس محسن، حسين مخدر، صبحي الموسوي، حسين حيدر ،عماد دياب ومسؤولة الاعلام ميسم حمزة، في بيان أنه "لم يعد خافيا على اي متابع للاوضاع الاقتصادية في لبنان، ما يعانيه الشعب اللبناني بكل فئاته، والمتقاعدون العسكريون جزء من الوطن، خدم الوطن وفداه بسنين العمر، حتى وصل الى الوقت الذي على الوطن أن يرد له ولو جزءا بسيطا مما قدمه، إلا في لبنان، أبسط السبل بالعيش الكريم أصبحت مفقودة، وحتى الخدمات الصحية لم تعد مؤمنة، والراتب التقاعدي الذي يتلقاه المتقاعد لم يعد يكفي حتى تأمين لقمة العيش الكريم".

وختم البيان: "قرر المتقاعدون العسكريون البدء بالاعتصامات المفتوحة في المحافظات بدءا من يوم الاثنين المقبل، من الحادية عشرة قبل الظهر أمام فرعي مصرف لبنان في صيدا وطرابلس وسرايا النبطية، كما قرروا التجمع المركزي الواسع أمام نصب الجندي المجهول في محلة المتحف في بيروت واقامة خيمة دائمة للاعتصام المفتوح حتى تحقيق المطالب التي تتلخص بزيادة الرواتب مع دراسة وتقويم وعدالة، والتغطية الطبية الشاملة للعسكريين في الخدمة والتقاعد وعائلاتهم".

 

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