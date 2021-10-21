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الأب طلال استقبل أبي نصر التي قدّمت مساعدة مادية للنهوض بالتعليم

21
OCTOBER
2021
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استقبل رئيس جامعة الروح القدس - الكسليك الأب طلال هاشم مسؤولة الإعلام والتواصل في مجموعة FFA المصرفية السيدة ميراي القراب أبي نصر، التي قدمت باسم المجموعة مساعدة مادية للمساهمة في تعليم طلاب الجامعة، في حضور نائبة الرئيس المفوضة لشؤون الطلاب د. سيلين بعقليني.


تخلل اللقاء جولة أفق حول الوضع المعيشي والاقتصادي الراهن وما يعاني منه البلد من أزمة حادّة أثقلت كاهل المواطن، حيث بات من الضروري تكاتف جميع الأفرقاء من أجل القيام بمبادرات تساهم في النهوض بالمجتمع.


وقد تناول الأب طلال تأثير هذه الأزمة على الجامعات بشكل عام، وخصوصا جامعة الروح القدس التي "وضعت خطة استراتيجية، بهدف ضمان استمرارية البقاء مع الحفاظ على جودة التعليم فيها. ومن القرارات الصعبة التي اتخذتها قرار مهم يقضي بإبقاء الأقساط على قيمة 1515 ليرة لبنانية للدولار الواحد، أي على سعر الصرف الرسمي، بهدف دعم طلابها للاستمرار في دراستهم، وتمكين أكبر عدد ممكن من الطلاب الجدد للالتحاق بها. هذا وتبحث الجامعة ضمن خططها عن موارد أخرى لدعم أسرتها، من أساتذة وموظفين وطلاب وتحفيزهم على البقاء، من خلال تأمين المساعدات والهبات من داخل لبنان ومن الدول الأجنبية".


بدورها، قدمت أبي نصر لمحة عن مجموعةFFA المصرفية والأعمال التي تقوم بها، وتوسعها في الخارج. كما شددت على "أهمية التعليم في بناء المجتمعات ونموها، والدور الفاعل الذي يتمتع به الشباب في المجتمع، كونهم قادة المستقبل وصناع التغيير ويتمتعون بالقوة والطاقة والحيوية التي يمكن توظيفها في التنمية العامة"، مثنية على "دور الجامعات ليس من ناحية التعليم وحسب، إنما في توعية الشباب وتنشئتهم على قيم المواطنة وتمكينهم من معرفة حقوقهم وواجباتهم".

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