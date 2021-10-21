كنعان التقى المدير التنفيذي لصندوق النقد : اتفاق على التعاون وتوحيد الرؤى وتنفيذ الاصلاحات البنيوية

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استقبل رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان في مجلس النواب وفد صندوق النقد الدولي برئاسة المدير التنفيذي في الصندوق محمود محي الدين، ومشاركة المستشارة الأولى للمدير التنفيذي الدكتورة مايا شويري.

ووصف كنعان الاجتماع "بالمثمر وقد عرضنا فيه للتعاون بين المجلس النيابي والحكومة مع صندوق النقد الدولي وضرورة توحيد الجهود والرؤى المستقبلية الاصلاحية في المرحلة المقبلة بهدف الوصول الى اتفاق لاعادة هيكلة الدين العام كما المصارف وتنفيذ الاصلاحات البنيوية في المالية العامة وتحديداً في موازنة ٢٠٢٢ وانجاز تدقيق الحسابات المالية والتدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان.

ولفت الى ان "البحث تطرق بشكل خاص الى اموال المودعين والاقتطاع الذي طالهم وتوحيد سعر الصرف وقانون الكابيتال كونترول وملاحظات الصندوق عليه التي كنا قد ناقشناها وتبنينا معظمها في لجنة المال والموازنة".

وامل كنعان " ان تستعيد الحكومة المبادرة سريعاً بعد الاحداث الأخيرة للبدء فوراً بانجاز خطة النهوض والتفاوض على اساسها مع صندوق النقد تمهيداً للوصول الى اتفاق اولي قبل نهاية العام ".