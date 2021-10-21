أرسلان مديناً التفجير الإرهابي في دمشق: انتصار سورية الحتمي بقيادتها الحكيمة سيعلو على الجميع

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دان رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان في تغريدة له على "تويتر" التفجير الإرهابي في العاصمة السورية دمشق، فقال: "ندين التفجير الإرهابي الذي وقع في قلب دمشق وأزهق الدماء، فالمتضررون من الإنفتاح الدولي والعربي على سورية لا حلّ عندهم سوى بالمزيد من الإرهاب والإجرام".

وتابع: "إلاّ أن انتصار سورية الحتمي بقيادتها الحكيمة سيعلو على الجميع".

وختم أرسلان: "أتقدم بالتعزية من الشعب السوري الشقيق والقيادة السورية وعلى رأسها أخي سيادة الرئيس الدكتور بشّار الأسد والجيش العربي السوري والقوى المسلحة كافة، رحم الله الشهداء والشفاء العاجل للجرحى والمصابين".