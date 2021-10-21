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عناوين الصحف ليوم الخميس 21 تشرين الأول 2021

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الأخبار: الصفيحة إلى 360 ألفاً: سلامة يقطع الدولارات عن البنزين

في بيتنا عدو: قاطعوا «الوسيط» الإسرائيلي
واشنطن تعفي الغاز المصري من «قيصر» والقاهرة تستعجل الاتفاق
«حلفاء سوريا» ينفّذون وعدهم: قاعدة التنف الأميركية تحت النار!

 

 

 

الديار: صدمة شعبية امام ارتفاع أسعار المحروقات والأوضاع تتجه نحو الصعوبات الكبيرة

 

 

 


نداء الوطن: تنكة البنزين "تشفط" نصف الحد الأدنى للأجور... والحكومة تعود الأسبوع المقبل
مهمّة هوكشتاين: "نقل أفكار" على خط بيروت - تل أبيب

 

 

 

اللواء: لا مقاطعة شيعية لمجلس الوزراء.. والأولوية للجم حريق المحروقات!
هوكشتاين لتحرير لبنان من «قيصر» لاستجرار الطاقة.. ومعاودة التدريس بين الوعود الحكومية وتشدد الروابط

 

 

 

البناء: صواريخ على قاعدة التنف الأميركية على الحدود السورية – العراقية… والبيت الأبيض سنعود للاتفاق / تفجير إرهابي في دمشق… أصابع الاتهام نحو تركيا بتشجيع أميركي – «إسرائيلي»… والقومي يدين / المبعوث الأميركي يستكشف فرص عودة المفاوضات… ورسالة تطمين حول الاستثناء من العقوبات /

 

 

 


الجمهورية: رسائل تحذير دولية... والداخل مربك

 

 

 


النهار: المحروقات تلهب الناس والشارع... والحكومة مشلولة

 

 

 

 

l'orient le jour: Quand Samir Geagea émerge en héros insoupçonné de la rue sunnite

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