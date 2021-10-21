أسرار الصحف ليوم الخميس 21 تشرين الأول 2021

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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

تحاول أطراف دولية التدقيق في خلفية التفجير الذي استهدف دمشق في ظلّ تقاطع مصالح «إسرائيلية» وتركية وأميركية في إرباك سورية وأمن عاصمتها بهدف معرفة الجهة التي تقف وراء الإنفجار الإرهابي مع كلام الرئيس التركي عن التمسك بالبقاء في سورية في نفس اليوم في ظلّ تصاعد جبهة إدلب…!



خفايا

حاولت مصادر سياسية ودبلوماسية استكشاف خلفية كلام نائب سابق معاد لحزب الله عن عدم وجود مناخ مناسب لإجراء الانتخابات وحتمية انتصار حزب الله بنتيجتها ومعرفة ما إذا كان الكلام منسقا مع حلفائه او مع جهات خارجية أم أنه مجرد تعبير عن وضع انتخابي شخصي ميؤوس منه…



نداء الوطن:خفايا



لوحظ ان اقتراح الكوتا النسائية ينطوي على تمييز مناطقي يحمل دلالات ثقافية مفترضة في النظرة الى المرأة بحسب المحافظة والطائفة، اذ ان تحديد عدد المقاعد المخصصة للنساء من اصل عدد النواب يختلف من دائرة انتخابية الى أخرى: مثلا: بعلبك الهرمل النسبة 1/8 وزحلة وعكار النسبة 1/8 وبيروت 2/19 بينما سائر الدوائر يتراوح العدد 3/1/ و 4/1.

علق مصدر سياسي ان عدم اقرار البطاقة التمويلية فرض على الفرقاء السياسيين الاعتماد على البطاقة الطائفية لتحفيز الناخبين مما سيعني تسعير الخطاب الطائفي بين سائر الفرقاء.

تتداول اوساط "تيار المستقبل" ان الرئيس سعد الحريري قد يُحجم عن العودة الى لبنان بصورة نهائية في حال عدم معالجة مشاكله المالية والخارجية.



اللواء: أسرار

همس

يذكّر مسؤولون بتطمينات عن سقف معين لسعر الدولار، ثمّ تخطّوه في غمرة صعود أسعار المحروقات في الداخل والخارج.



غمز

أثار تصريح أحد الوزراء الجدد لغطاً لجهة مفاعيله، قبل أن يضطر الوزير للتدخل لتصحيحه وشرح مضمونه..



لغز

تردّد أن المحقق العدلي يقع بين تيارين ضاغطين: أحدهما يطالبه بالتنحي، لإيجاد مخرج، والثاني للمواجهة بعد توفير ضمانات من نوع ما!