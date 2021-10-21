الديار: الوفد الأميركي حض جمعيات المجتمع المدني على مواجهة "الحزب"

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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

في معلومات مؤكدة ان الوفد الاميركي الذي زار لبنان الاسبوع الماضي التقى جمعيات المجتمع المدني وحضهم على تنظيم مقاومة مدنية ضد حzب الله، «العدو الاول لاميركا في العالم»، داعيا الجمعيات الى النزول الى الارض وملاقاة نهج العمل الذي بدأته السفارة الاميركية مع الشباب والحوار معهم بشكل مباشر، واولى الخطوات كانت مع السفيرة شيا في احد مقاهي الحمراء.

كما حض الوفد الشباب على المشاركة بالعمل السياسي واخذ العبرة من نتائج الانتخابات العراقية ودور الشباب فيها، وقال اعضاء الوفد: «لا تعتقدوا ان لبنان يشكل اولوية لنا لكننا لا نترك بلدا يتواجد فيه تنظيم «ارهابي» كحzب الله، ولن نسمح بسقوط البلد بيد هذا الحزب، لذلك وجود حكومة افضل من عدمه، وسندعم وصول الغاز المصري «بتمييع وتمغيط قيصر» وهذا الموقف ابلغناه للمسؤولين في العراق ومصر والاردن>

وجدد الوفد دعوته للشباب للانخراط في الانتخابات واحداث التغيير وخلق توازنات جديدة ضد حzب الله شعبيا ونيابيا، تؤدي الى تراجع في دور حzب الله الذي عطل كل الحياة>

واكد الوفد الدعم المطلق لاستمرار التحقيقات في المرفا، وقلل من اهمية موضوع النفط الايراني واعتبره مجرد لعبة اعلامية رغم ان حzب الله استفاد من توزيع هذا النفط في المناطق المسيحية ولعب السيد نص-رالله دورا اعلاميا ذكيا في هذه النقطة، وأكد الوفد دعم بلاده للجيش اللبناني حتى على صعيد السلاح، داعيا كل الجمعيات المدنية للتوحد وخوض الانتخابات في كل لبنان ونحن سندعم هذا التوجه ولن نتخلى عنكم.