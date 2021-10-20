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جورج البراكس للـtayyar.org: بعد رفع الدعم نهائياً عن البنزين لن نشهد قفزات كبيرة بسعره بعد الآن، ووداعاً للطوابير

20
OCTOBER
2021
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أكد عضو نقابة أصحاب المحطات الدكتور جورج البراكس للـtayyar.org أن ارتفاع سعر البنزين اليوم ستين الف ليرة دفعة واحدة يعود لسببين، أولهما اعتماد سعر صرف الدولار في جدول تركيب الاسعار على عشرين الف ليرة بعدما كان في الجدول السابق 16 الفاً، وهذا يعني رفع الدعم نهائياً عن البنزين لأن سعر الدولار أصبح يوازي سعر صرف الدولار في السوق السوداء... أما السبب الثاني فهو ارتفاع سعر برميل النفط عالمياً حيث لامس 85 دولاراً لازدياد الطلب على النفط الخام بعدما أزيلت القيود التي كانت تقيّده جراء جائحة كورونا حيث عادت حركة الطيران بين الدول وحركة السيارات والقطارات والشاحنات والدراجات الى الوضع شبه الطبيعي.

وأضاف البراكس:"بما أن الدعم رُفع نهائياً عن البنزين، سنشهد كل نهار أربعاء تعديلاً بجدول تركيب الاسعار ولكن لن نشهد قفزات مرتفعة للسعر بعد الآن. وسيكون التعديل مرتبطاً بتقلبات سعر البرميل وسعر الدولار بالسوق المحلي بحجم مقبول جداً وبوتيرة روتينية".

وختم البراكس آملا في الا نشهد طوابير مشيراً الى أننا لاحظنا أن استهلاك البنزين تراجع 25 % و30% حيث كانت الشركات المستوردة توزع بالسوق المحلي منذ شهرين بين 10 و12 مليون ليتر، أما اليوم فتوزّع ما بين 7 و8 مليون ليتر.

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