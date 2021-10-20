موعد جديد لمناقصات الفيول اويل والغاز اويل لصالح كهرباء لبنان

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صدر عن إدارة المناقصات في التفتيش المركزي البيان التالي: "بتاريخ 20/10/2021 جرى فض عروض مناقصات الفيول اويل (أ) و (ب)، والغاز اويل لصالح مؤسسة كهرباء لبنان من قبل لجنة المناقصات المختصة، بحضور مندوبين عن العارضين ووزارة الطاقة والمياه وإدارة المناقصات. ولم تسفر هذه الجلسات عن نتيجة في كل من المناقصات الثلاثة، وذلك بسبب عدم تمكن معظم العارضين من استكمال عروضهم في الموعد المحدد نظرا لضيق الوقت، بسبب تخفيض مهلة الاعلان عن المناقصات الى خمسة ايام صادف معظمها عطلا رسمية، وذلك وفق ما افاد به مندوبو الشركات امام لجنة التلزيم، وعليه وبناء على طلب خطي من وزارة الطاقة المياه بتخفيض مهلة الاعلان مجددا إلى خمسة أيام، ونظرا لحالة الضرورة، أعادت ادارة المناقصات الاعلان عن هذه المناقصات من جديد بحيث تجرى بتاريخ 27 ت1 2021 اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا".