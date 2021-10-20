حزب الله دان التفجير في دمشق: تقف وراءه الجماعات الارهابية ومشغلوها الدوليون والإقليميون

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دان "حزب الله" في بيان، التفجير في دمشق، وقال: "امتدت يد الإرهاب الغادرة مرة جديدة لتستهدف أمن العاصمة السورية واستقرارها، موقعة عشرات الشهداء والجرحى في انفجار عبوتين ناسفتين بحافلة تقل عسكريين عند جسر الرئيس وسط العاصمة دمشق".



وإذ استنكر "هذا التفجير الآثم، الذي تقف وراءه الجماعات الإرهابية ومشغلوها الدوليون والإقليميون"، اكد أن "كل المحاولات الإرهابية لن تنجح في زعزعة الاستقرار والأمن السوري، وإنما ستزيد من تصميم وعزيمة الجيش والشعب العربي السوري على استكمال عملية التحرير وملاحقة الإرهابيين وتطهير البلاد منهم".



وتقدم الحزب من "القيادة السورية والجيش العربي السوري وعوائل الشهداء بأحر التعازي والمواساة"، سائلا "الله تعالى الرحمة للشهداء الأبرار والشفاء العاجل للجرحى وأن يمن على الشعب السوري الشقيق بالنصر والاستقرار".