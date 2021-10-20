المكتب الإعلامي لوزير الطاقة: توافق على معاودة تحسين الخدمات للمواطنين

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صدر عن المكتب الإعلامي لوزير الطاقة والمياه بيان جاء فيه: "تماشيا مع اللقاءات والاجتماعات التي تعقد مع الجهات المانحة لتأمين التمويل اللازم، عقد وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض ورئيس مجلس إدارة المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان المهندس كمال حايك اجتماعات عدة مع شركات مقدمي خدمات التوزيع في المناطق اللبنانية كافة لتفادي التعثر القسري عن تلبية حاجات المواطنين في تأدية الخدمات المطلوبة الذي ساد في الفترة الأخيرة نتيجة الوضع الاقتصادي الراهن ووضع كوفيد المستجد، وتم التوافق على معاودة تحسين الخدمات للمواطنين من خلال تفعيل دور شركات مقدمي خدمات التوزيع لحسن تسيير المرفق العام، لا سيما متابعة تصليح الأعطال، وتركيب العدادات لدى المشتركين بما فيها العدادات الذكية، وتحسين الجباية وتحصيل أموال الإدارات والمؤسسات العامة، ومعاودة إطلاق حملات نزع التعديات بمؤازرة القوى الأمنية بموافقة سياسية مطلوبة بإلحاح.



كل ذلك، نضعه في إطار الخطوات العملية لتأمين تحسين واردات مؤسسة كهرباء لبنان، مما يعود بالفائدة على المصلحة العامة وينعكس إيجابا على هذا المرفق الحيوي وعلى المفاوضات مع الجهات المانحة لتطوير هذا القطاع وإصلاحه".