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وحده من عمل على إلغاء "خطوط التماس بين اللبنانيين" منذ العام 1988 (حسان الحسن)

20
OCTOBER
2021
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كتب الإعلامي حسان الحسن على مواقع التواصل الاجتماعي:
وحدهما العماد ميشال عون والمقاومة من دافعا عن كرامة اللبنانيين والمسيحيين ضمناً، بالوسائل السخنة والباردة. وحده من خلق حالة عابرة للطوائف والمذاهب. وحده من جمع المواطنين المختلفين في الرأي في بيت الشعب (يمين، يسار، قوميين إجتماعيين، قوميين لبنانيين) في مشروع تحرير لبنان وإستعادة سيادته وقراره الحر. وحده من دعا منذ ثمانينيات القرن الفائت الى إلغاء خطوط التماس الوهمية التي كانت قائمة في عقول بعض اللبنانيين وعلى أراضهيم، يومها قوبل بإعلان الحرب عليه من الميليشيات التي تحولت اليوم الى أبرز مكونات السلطة الحاكمة. وحده من سار بالمجتمع المسيحي نحو الأمن والأمان، من خلال دعوته المسيحيين الى التشبث بأرض المشرق والإنفتاح على الآخر ورفض التقوقع والإنغلاق، وتعزيز العيش الواحد، قولاً وفعلاً ونهجاً. وحده من حافظ على حقوق المسيحيين وصون كرامتهم، من خلال سعيه الدائم إلى إستعادة دورهم في مختلف مؤسسات الدولة وتعزيز حضورهم فيها، خصوصاً في المؤسسات الدستورية، بعد تهميشهم من سلطة الطائف على مدى أكثر من عقدين ونصف العقد. وحده من آمن بالدولة المدنية كمشروع، لا مجرد شعار، (يوم طرح الرئيس الراحل الياس الهرواي مشروع قانون الأحوال الشخصية المدني في العام 1998، أعطى الجنرال التوجيهات للتيار الوطني الحر، بالسير بالمشروع المذكور مع الأحزاب التي شهرت العداء له ولتياره، وأكثر منذ لك فأن بعضها تورط في محاولة إغتياله شخصياً وهو في طريقه الى قبرص في العام 1989، ثم عشبة 13 تشرين الأول 1990).رغم ذلك تعالى على الجراح، و أمر شبابه بالإنخراط في حملة إقرار "المشروع المدني"، كخطوةٍ أساسيةٍ في معركة التحرر وبناء الدولة المدنية. والمؤسف أن سواه ممن إدعى حماية المسيحيين وأمن المجتمع المسيحي، لم ينجز إلا قتلهم وشرذمتهم وتهجيرهم من بلادهم وقراهم، ودفعهم الى الإنغلاق وإخافتهم من الآخر، ليس إلا. والتيار الوطني الحر وحده اليوم من يخوض معركة عودتهم الى لبنان، من خلال إشراكهم في الحياة السياسية فيه، بداية عبر تمثيلهم في مجلس النواب اللبناني، تمهيداً لإدخالهم الى موقع القرار في الدولة اللبنانية، ليشعروا بالمواطنة الحقيقية. وفي هذه المرحلة الراهنة، وسط سعي قوى القتل والتهجير والتقوقع، الى تكرار تجاربها المأساوية في الساحة اللبناني والشارع المسيحي، وإستعادة خطب الحرب والنعرات الطائفية، ما أحوجنا الى تثيبت نهج الإنفتاح والتلاقي والتفاهمات، ونبذ الأحقاد والحاقدين، وتطويق "المغامرين".

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