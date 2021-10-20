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طرابلسي من بكركي: وضعنا الراعي في أجواء إقتراح قانون الهوية التربوية لتقى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أعضاء لجنة التربية النيابية النائب ادغار طرابلسي والنائب أسعد ضرغام، يرافقهما الأب بطرس عازار والمحامي جميل المراد. ولفت طرابلسي الى أنه "وضعنا الراعي في أجواء إقتراح قانون الهوية التربوية المعروف بالبطاقة التربوية، وكيف أنه يضبط التزوير في القطاع التربوي، كما يضبط المنح الدراسية ويعطي مِنح للطلاب غير المستفيدين من المِنح الحكومية، خاصة وأن الدولة اللبنانية المُلزمة تعليم الطلاب، تغطّي فقط ثلث عدد الطلاب".

وتابع طرابلسي :"تطرّقنا مع البطريرك الراعي لمشروع الخمسمائة مليارد المخصّص للمِنح، والذي ما زلنا نطالب بإقراره، كما تحدثنا عن المنح التي تقدمها الجهات الأممية التي يجب أن يُلحظ فيها مساعدة لطلاب المدارس الخاصة وليس فقط للاجئين الفلسطينين وطلاب المدارس الرسمية".