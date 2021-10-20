الاشتراكي: لاصدار البطاقة التمويلية قبل الانفجار الاجتماعي الشامل

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صدر عن الحزب التقدمي الإشتراكي البيان التالي:

"أما وقد انتهت كذبة الدعم لمختلف المواد الأساسية من محروقات وغيرها، وتوقف بالتالي مزراب الاستنفاع والاحتكار وتحقيق الأرباح غير المشروعة على حساب أموال الناس، وخف تهريب السلع المدعومة من ودائع اللبنانيين، فإن الحاجة الملحة والضرورية لكي تستطيع الناس الصمود في هذه الظروف القاهرة أن يتم إصدار البطاقة التمويلية، الأمس قبل اليوم، خصوصا وأن التمويل متوافر من البنك الدولي، والآلية موجودة، وكل ما يجب أن تفعله الوزارة بدء التنفيذ.





وعليه فإن الحزب التقدمي الإشتراكي الذي كان أول من طالب بإقرار وإصدار البطاقة التمويلية، يعيد التشديد على الضرورة القصوى لهذا المطلب، ويدعو الحكومة لتنفيذه بشكل عاجل وفوري قبل أن تتحول صرخات المواطنين المحقة إلى انفجار اجتماعي معيشي شامل".