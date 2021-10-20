living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الرئيس عون عرض مع الوسيط الأميركي الجديد مسار عملية التفاوض غير المباشر في شأن ترسيم الحدود البحرية الجنوبية

20
OCTOBER
2021
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
رئيس الجمهورية تبلغ من وفد "الفاريز ومارسال" مباشرة التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان غدا وشدد على الإسراع في إنجازه
 
الرئيس عون امام رئيس المعهد الانطوني: نعمل لمواجهة الواقع الراهن بايمان وصلابة ورجاء ليستعيد لبنان عافيته تدريجيا
 
استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا،  كبير مستشاري وزارة الخارجية الأميركية لامن الطاقة والوسيط الأميركي الجديد في عملية التفاوض غير المباشر في شأن ترسيم الحدود البحرية الجنوبية اموس هوكشتاين في حضور السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا وعرض معه مسار عملية التفاوض في شأن ترسيم الحدود البحرية والتوجهات المقبلة في هذا الملف.
 
مدير عام شركة الفاريز ومارسال
واستقبل الرئيس عون، في حضور وزير المال الدكتور يوسف الخليل ومفوض الحكومة لدى مصرف لبنان  السيدة كريستيل واكيم، المدير العام لشركة "الفاريز ومارسال" السيد جايمس دانيال والسيد بول شارما حيث اعلم الحضور رئيس الجمهورية مباشرة الشركة التدقيق المالي الجنائي في حسابات مصرف لبنان المالية ابتداء من صباح غد بعد انجاز كل الترتيبات المتعلقة بذلك.
 
 وتمنى الرئيس عون على الوفد الإسراع في العمل نظرا لدقة المهمة الموكلة الى الشركة.
 
رئيس المعهد الانطوني
الى ذلك، استقبل رئيس الجمهورية  رئيس دير مار انطونيوس والمعهد الانطوني الاب المدبر نادر نادر على رأس وفد من الرهبان الانطونيين نقلوا الى الرئيس عون تهنئة الرهبنة في مناسبة تشكيل الحكومة ودعوة لحضور الذبيحة الإلهية لمناسبة عيد مار ميخائيل في 8 تشرين الثاني المقبل، والدعوة للاحتفال مع الرهبنة الانطونية  بعيد شفيعها القديس مار انطونيوس الكبير في 17 كانون الثاني المقبل.
 
والقى الاب نادر خلال اللقاء كلمة قال فيها: " قساوة الأيام الأخيرة لم تسمح لنا بان نلتقي في عيد مار انطونيوس ولا في مناسبات أخرى. ولكن لم يغب طيفكم وذكركم عن وجداننا وتفكيرنا بل كنتم دائما في قلب قداسنا وصلواتنا، واننا اذ نشكر الرب على كل ما اعطاكم من نعم وفضائل، ساعدتكم في تحمل صليب الاتهامات وسهام الشر التي صوبت نحوكم، والافتراءات التي رجمتم بها، تحملتم كل هذا برباطة جأش وصبرتم، لذلك كان النصر حليفكم وكنتم ام الصبي، فكانت الحكومة الجديدة فهنيئا لنا ولكم. اما بعد يا فخامة الرئيس فان تمسككم بالمبادىء الأساسية، وبدور رئيس الجمهورية وصلاحياته، وبالسبل القوية التي تساعد وتساهم في انقاذ هذا الوطن، ارض القداسة والعيش الواحد، تبقى هي الضمانة، ومساحة رجاء وسلام نريده لكل الشعب اللبناني. وأيضا نرفع الصلاة معكم، اذا سمحت الظروف ان نلتقي حول مذبح الرب في عيد شفيعكم مار ميخائيل فنكون فرحين، ونفرح اكثر اذا شرفتمونا كما جرت العادة، في 17 كانون الثاني القادم، في عيد شفيع رهبنتنا الانطونية وشفيع ديرنا ومعهدنا الانطوني".
ورد الرئيس عون شاكرا للاب نادر العاطفة التي اظهرها، مؤكدا على العلاقة القديمة التي تربطه بالرهبنة الانطونية، ومنوها بالدور الذي ادته في سبيل خدمة لبنان على الصعيدين الروحي والوطني.
وشرح الرئيس عون الظروف التي تمر بها البلاد والصعوبات الى واجهت مسيرة الإصلاح التي اطلقها فضلا عن الازمات التي تراكمت واوصلت البلاد الى الوضع الذي تعيشه راهنا. واكد الرئيس عون العمل لمواجهة الواقع الراهن بايمان وصلابة ورجاء ليستعيد لبنان عافيته تدريجيا.
 
 
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout