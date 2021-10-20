الرئيس عون عرض مع الوسيط الأميركي الجديد مسار عملية التفاوض غير المباشر في شأن ترسيم الحدود البحرية الجنوبية

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رئيس الجمهورية تبلغ من وفد "الفاريز ومارسال" مباشرة التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان غدا وشدد على الإسراع في إنجازه

الرئيس عون امام رئيس المعهد الانطوني: نعمل لمواجهة الواقع الراهن بايمان وصلابة ورجاء ليستعيد لبنان عافيته تدريجيا

استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، كبير مستشاري وزارة الخارجية الأميركية لامن الطاقة والوسيط الأميركي الجديد في عملية التفاوض غير المباشر في شأن ترسيم الحدود البحرية الجنوبية اموس هوكشتاين في حضور السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا وعرض معه مسار عملية التفاوض في شأن ترسيم الحدود البحرية والتوجهات المقبلة في هذا الملف.

مدير عام شركة الفاريز ومارسال

واستقبل الرئيس عون، في حضور وزير المال الدكتور يوسف الخليل ومفوض الحكومة لدى مصرف لبنان السيدة كريستيل واكيم، المدير العام لشركة "الفاريز ومارسال" السيد جايمس دانيال والسيد بول شارما حيث اعلم الحضور رئيس الجمهورية مباشرة الشركة التدقيق المالي الجنائي في حسابات مصرف لبنان المالية ابتداء من صباح غد بعد انجاز كل الترتيبات المتعلقة بذلك.

وتمنى الرئيس عون على الوفد الإسراع في العمل نظرا لدقة المهمة الموكلة الى الشركة.

رئيس المعهد الانطوني

الى ذلك، استقبل رئيس الجمهورية رئيس دير مار انطونيوس والمعهد الانطوني الاب المدبر نادر نادر على رأس وفد من الرهبان الانطونيين نقلوا الى الرئيس عون تهنئة الرهبنة في مناسبة تشكيل الحكومة ودعوة لحضور الذبيحة الإلهية لمناسبة عيد مار ميخائيل في 8 تشرين الثاني المقبل، والدعوة للاحتفال مع الرهبنة الانطونية بعيد شفيعها القديس مار انطونيوس الكبير في 17 كانون الثاني المقبل.

والقى الاب نادر خلال اللقاء كلمة قال فيها: " قساوة الأيام الأخيرة لم تسمح لنا بان نلتقي في عيد مار انطونيوس ولا في مناسبات أخرى. ولكن لم يغب طيفكم وذكركم عن وجداننا وتفكيرنا بل كنتم دائما في قلب قداسنا وصلواتنا، واننا اذ نشكر الرب على كل ما اعطاكم من نعم وفضائل، ساعدتكم في تحمل صليب الاتهامات وسهام الشر التي صوبت نحوكم، والافتراءات التي رجمتم بها، تحملتم كل هذا برباطة جأش وصبرتم، لذلك كان النصر حليفكم وكنتم ام الصبي، فكانت الحكومة الجديدة فهنيئا لنا ولكم. اما بعد يا فخامة الرئيس فان تمسككم بالمبادىء الأساسية، وبدور رئيس الجمهورية وصلاحياته، وبالسبل القوية التي تساعد وتساهم في انقاذ هذا الوطن، ارض القداسة والعيش الواحد، تبقى هي الضمانة، ومساحة رجاء وسلام نريده لكل الشعب اللبناني. وأيضا نرفع الصلاة معكم، اذا سمحت الظروف ان نلتقي حول مذبح الرب في عيد شفيعكم مار ميخائيل فنكون فرحين، ونفرح اكثر اذا شرفتمونا كما جرت العادة، في 17 كانون الثاني القادم، في عيد شفيع رهبنتنا الانطونية وشفيع ديرنا ومعهدنا الانطوني".

ورد الرئيس عون شاكرا للاب نادر العاطفة التي اظهرها، مؤكدا على العلاقة القديمة التي تربطه بالرهبنة الانطونية، ومنوها بالدور الذي ادته في سبيل خدمة لبنان على الصعيدين الروحي والوطني.

وشرح الرئيس عون الظروف التي تمر بها البلاد والصعوبات الى واجهت مسيرة الإصلاح التي اطلقها فضلا عن الازمات التي تراكمت واوصلت البلاد الى الوضع الذي تعيشه راهنا. واكد الرئيس عون العمل لمواجهة الواقع الراهن بايمان وصلابة ورجاء ليستعيد لبنان عافيته تدريجيا.