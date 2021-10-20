عملية نوعية في السبتية..

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أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، أنّه "بنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة التي قامت بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، توصّلت إلى تحديد هويّة الرأس المدبّر لعصابة سرقة سيارات تنشط ضمن محافظة جبل لبنان، ويدعى:



ش. ك. (مواليد عام 1987، لبناني)، وهو مطلوب للقضاء بموجب عدّة مذكّرات توقيف بجرائم: تأليف عصابة سرقة، سلب ومخدّرات".



وقالت: "بعد عملية رصد ومتابعة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشّعبة من تنفيذ عملية نوعية أسفرت عن توقيفه في محلة السبتية، على متن سيارة نوع "كيا بيكانتو"، تم ضبطها. وبتفتيشه عُثر بحوزته على سكين، بيان قيد إفرادي مزوّر، /3/ هواتف خلوية.



وبتفتيش منزله الكائن في المحلّة المذكورة، ضُبط:



- مسدس حربي مع ممشط وطلقات.



- بطاقة هوية مزوّرة.



- رخصة سوق مزوّرة.



- أدوات تُستخدم في عمليات السّرقة.



- مجموعة من مفاتيح المنازل ولسيارات من أنواع مختلفة".



وأضافت: "بالتحقيق معه، اعترف بتنفيذه أكثر من /5/ عمليات سرقة سيارات، بالاشتراك مع آخرين، بحيث كان يقوم باستئجار سيارات، مستخدماً بطاقة هوية ورخصة سوق مزورتَين، وبعدها يقوم ببيع السيارات المسروقة إلى أحد التجّار في منطقة البقاع لقاء مبالغ مالية تتراوح بين /7/ و/10/ ملايين ل. ل. للسيارة الواحدة. كما اعترف بترويج عملات مزيّفة في مناطق مختلفة من محافظة جبل لبنان".



وختمت: "أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف باقي المتورطين".