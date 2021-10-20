عناوين الصحف ليوم الأربعاء 20 تشرين الثاني 2021

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الأخبار: الترسيم البحري: اقتراح أميركي يهدّد المفاوضات

السعودية تحشد أنصارها خلف جعجع

الشياح بعد الخميس الأسود: لا مفرّ من العودة إلى هناك!

البناء: تداعيات «إسرائيلية» لخطاب نصرالله… وجمود في الحلّ السياسي والقضائي لقضية بيطار / مجلس النواب يتجاوز التوتر ويقرّ موعد الانتخابات في 27 آذار… والتيار يعترض / الموفد الأميركي لترسيم الحدود يلتقي المسؤولين اليوم لبلورة مبادرة العودة للمفاوضات /



نداء الوطن: صندوق النقد يُطلق "نفير" المفاوضات... والبيطار يستأنف الاستدعاءات

الصوت المغترب "كامل الدسم"... و"بازار" الترسيم إلى الواجهة مجدّداً!



اللواء: تهدئة تمهِّد لعودة مجلس الوزراء.. والصندوق يؤكّد: الشروط ضرورية للتعافي

هوكشتين مهتم بتوفير الفيول للكهرباء.. وباسيل يستعدّ لعرقلة حق المغتربين بالانتخاب



النهار: تمرير تعديلات انتخابية فوق ألغام الأزمة



الجمهورية: الإنتخابات في 27 آذار وباسيل سيطعن



??l'orient le jour: Que sait-on des effectifs militaires du Hezbollah