أسرار الصحف ليوم الأربعاء 20 تشرين الثاني 2021

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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

كشفت التعليقات «الإسرائيلية» على خطاب أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله حجم الاهتمام برقم المئة ألف مقاتل ومقارنته بالقوة الصافية للجيش «الإسرائيلي» لاستخلاص الوضع الخطير الذي ينتظر «الإسرائيليين» في أيّ مواجهة مقبلة إذا ما أخذت بالاعتبار فوارق الحال المعنوية ودرجة اهتمام حزب الله بالسلم الداخلي والشريك الداخلي…



خفايا

قال مرجع نيابي انّ سابقة دخول نائب بسلاحه الى قاعة مجلس النواب لم يعرفها المجلس طوال تاريخه ورمزيتها تتعدّى المظهر الفاقد لأيّ قيمة عملية أمنية بقدر ما تشير اليه من عقلية سياسية تؤمن بالسلاح شريكاً لصيقاً في التعامل مع الآخر حتى تحت قبة البرلمان…



نداء الوطن: خفايا

تبدي اطراف في 8 آذار إعجاباً بأداء وزير الداخلية القاضي بسام مولوي وتشير الى ان أداءه يؤهله لأن يكون رئيساً للحكومة في حال فكر الرئيس نجيب ميقاتي بالإستقالة. ويكون بذلك ثاني خريج لرئاسة الحكومة من مدرسة ميقاتي بعد السفير مصطفى أديب.

نائب سابق كان له تأثير في دائرة زحلة يعاني من وضع صحي صعب الأمر الذي لن يسمح له بالمشاركة في الإنتخابات المقبلة والبحث جار عن استيعاب من كانوا يصوتون له.

تساءلت مصادر عن ضرورة الاستمرار باجراء فحص كورونا في مطار بيروت والمصدر الذي تذهب اليه عائدات هذا الفحص والتي تبلغ آلاف الدولارات شهرياً.



اللواء: أسرار

همس

تحدثت معلومات عن انعكاسات سلبية لعمليات استيراد المحروقات من دولة إقليمية، لجهة صرف العائدات في شراء العملة الصعبة من المنصات المحلية!



غمز

أثارت تقارير حول هبوط أسعار العقارات في لبنان، بلبلة في السوق العقاري، من شأنها أن تنعكس سلباً على تعميق الجمود الحاصل منذ ما بعد احداث 17 ت1.



لغز

قرئت رسائل قيادي حزبي في ما خص الرقم العسكري الهيكلي، بأنها تتخطى الإطار المحلي، إلى ما هو أبعد من مجريات الصراع الدائر!