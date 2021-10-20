البناء: "التيار": الرئيس عون يرفض ربط تفعيل عمل الحكومة بتنحية البيطار... تعطيل الحكومة هو هدية لفريق لا يريدها بالأساس

A + A -

بعض ما جاء في مانشيت البناء:

أشارت أوساط التيار الوطني الحر لــ»البناء» إلى أن «الحل لأزمة التحقيقات في تفجير المرفأ هو فصل السلطتين التنفيذية والقضائية واستدعاء مجلس القضاء الأعلى للمحقق العدلي وسؤاله عن أدائه والاعتراضات عليه والاستعانة عند الضرورة بهيئة التفتيش القضائي لمراقبة إجراءاته».

وأوضحت الأوساط أن الرئيس عون يرفض ربط تفعيل عمل الحكومة بتنحية البيطار عملاً بمبدأ توازي الصيغ، مضيفة: «نتفهم هواجس المكون الشيعي الذي يتعرض بعضه للاتهام بتفجير المرفأ، لكن يجب الاحتكام إلى الدستور وزير العدل ومجلس القضاء الأعلى الذي اكتمل عقده وعليه ممارسة دوره».

ولفتت الأوساط إلى أن «تعطيل الحكومة هو هدية لفريق لا يريدها بالأساس في إشارة للقوات التي ربما افتعلت أحداث الطيونة لنسف الحكومة التي انتظرناها 13 شهراً». ونفت الأوساط حصول لقاء جمع النائب باسيل والحاج وفيق صفا لبحث موضوع تحقيقات المرفأ».