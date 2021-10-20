البناء: توتر لدى نواب "القوات"... واستعداد لمعركة

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بعض ما جاء في مانشيت البناء:

لاحظت مصادر نيابية استنفاراً وتوتراً لدى نواب القوات اللبنانية واستعداداً لمعركة سياسية في قاعة الجلسة مستعرضين قوتهم في رسالة إلى أن رسائل السيد نصر-الله لم تخيفهم، حيث أفادت المعلومات بأنّ «عضو كتلة القوات النائب بيار بو عاصي حضر جلسة مجلس النواب بكاملها بمسدسه الحربي».

وأشارت إلى أنّه «عند اقتراب الجلسة من نهايتها، لاحظ أحد العناصر الأمنيّة وجود المسدّس على خاصرة بو عاصي، فأبلغ مسؤوله الأمني. فعمّم على عناصر حرس المجلس تفتيش بو عاصي لحظة خروجه من الجلسة، وهو ما تزامن مع خروج رئيس مجلس النواب الذي أُبلغ بالأمر».

وأوضحت أنّ «عناصر حرس المجلس عثروا على المسدس، وطلبوا من بو عاصي تسليمه إلى مرافقه».