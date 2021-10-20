البناء: كلام "السيد" عن الجيش كان له صدى إيجابي لدى المؤسسة العسكرية...كشف من نقل الأسلحة الى المشاركين في "المجزرة"

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بعض ما جاء في مانشيت البناء:

نقلت وسائل إعلام عن مصادر أمنية إشارتها إلى أن «الموقوفين في حادثة الطيونة من الجهتين أي من الطيونة ومن عين الرمانة وأن اختلاف البيانين للجيش اللبناني سببه أن البيان الأول كان بياناً أولياً في بداية الأحداث أما البيان الثاني كان حصيلة لما جاء خلال النهار من أحداث دامية»، ومن جهة ثانية شددت المعلومات على أن كلام السيد نصر- الله عن الجيش كان له صدى إيجابي عند المؤسسة العسكرية.

وأفيد بأن «عدد الموقوفين في أحداث الطيونة لدى مخابرات الجيش اللبناني، ارتفع إلى 23 شخصاً، وتم توقيف 3 أشخاص أول من أمس وهم من جهة واحدة، اثنان من فرن الشباك وواحد من عين الرمانة». كما أشارت المعلومات، إلى أنه «تم تقسيم التحقيقات إلى قسمين، الأول عن كيفية مقتل أول 3 أشخاص، والجزء الثاني الأحداث التي تلت هذه الحادثة، وعن الضحايا الـ4»، مشددة على أن «التحقيق الآن هو معرفة نوعية الأسلحة المستخدمة»، متوقعةً «ارتفاع عدد الموقوفين، بسبب الإفادات والاعترافات، وكشف من نقل لهم الأسلحة».