السيد نصر الله: المؤامرة لاتزال قائمة... "إسرائيل": من أهم خطاباته في السنوات الأخيرة

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بعض ما جاء في مانشيت البناء:

أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، خلال المؤتمر الدولي الخامس والثلاثين للوحدة الإسلامية المنعقد في طهران «أننا تجاوزنا المرحلة التي كانت تهدد بحرب طائفية ومذهبية على امتداد العالم الإسلامي، لكنّ المؤامرة ما زالت قائمة، والجهد الأميركي والإسرائيلي والإاستكباري لا يزال قائماً لتمزيق جهود المسلمين»، موضحاً أن «القاعدة المتماسكة على المستوى الإسلامي، وخصوصاً بين السنّة والشيعة، حافظت على التعاون والوحدة».

وحظي خطاب السيد نصرالله مساء أول من أمس باهتمام شديد لدى الأوساط السياسية والشعبية ودوائر القرار الغربي والمستويين السياسي والأمني في كيان الاحتلال الإسرائيلي، لا سيما رسائلة المشفرة إلى القوات اللبنانية ومن خلفها من قوى إقليمية ودولية، وإشارته إلى عديد الهيكل التنظيمي العسكري لحزب الله الذي قدره السيد نصرالله بمئة ألف مقاتل، فضلاً عن التشديد على قوة الحزب والمقاومة في لبنان وكقوة إقليمية يحسب لها ألف حساب لدى الحلفاء والخصوم والأعداء.

وتترقب الساحة الداخلية نتائج مواقف السيد نصرالله على جملة ملفات أساسية أمنية وقضائية وسياسية، لا سيما تحقيقات «كمين الطيونة» ومحاكمة المتورطين ومدى تلقف القوات ورئيسها سمير جعجع لرسائل السيد نصرالله ودور المرجعيات المسيحية الدينية والسياسية في الضغط على جعجع للجم اندفاعته نحو تنفيذ مشروع الحرب الأهلية وإنشاء «الكانتون»، فضلاً عن كيفية تعاطي الدولة ومؤسساتها السياسية والقضائية مع ملف التحقيقات في تفجير مرفأ بيروت وكف يد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار بعدما حدد حزب الله موقفه النهائي.

ووصفت وسائل إعلام إسرائيليّة خطاب نصرالله بأنه «من أهم خطاباته في السنوات الأخيرة». وقال محلل الشؤون العربية في قناة «كان» روعي كايس إن «الأقنعة سقطت نهائياً أيضاً في الساحة الداخلية اللبنانية، والمعركة مع حزب القوات اللبنانية التابع لسمير جعجع في بدايتها».