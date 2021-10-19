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* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون لبنان"



بعد ظهر اليوم المحقق العدلي في قضية انفجار 4 آب القاضي طارق البيطار حدد نهار الجمعة في 29 تشرين الحالي وضمن العقد العادي لمجلس النواب موعدا"لجلستي استجواب النائبين نهاد المشنوق وغازي زعيتر"الأمر الذي يعني أن المسار القضائي المتعلق بانفجار المرفأ والقاضي بيطار لا يزال في سياقه حتى الآن والعودة الى انعقاد مجلس الوزراء متعذرة بفعل مطالبة الثنائي بتنحية البيطار.



خطوة البيطار حصلت بعد أربع ساعات من جلسة مجلس النواب التي جرت ظهراليوم وفي بداية العقد العادي للبرلمان بأجواء مقبولة ما حدا على الإعتقاد إبان الجلسة بأن هذه الأجواء قد تنسحب على الاتصالات القائمة والرامية الى حلحلة الأزمة السياسية-القضائية ولململة تداعيات 14 تشرين بما يساهم برحرحة الوضع الصعب ويؤدي للوصول الى مخرج برلماني-قانوني لقضية القاضي طارق البيطار- هذه المسألة التي لم تطرح في الجلسة...لكن السؤال حتى الآن: ماذا بعد خطوة البيطار اليوم؟ وما الذي سيحصل من الآن وحتى 29 تشرين؟



في أي حال الجلسة البرلمانية جرت بجو غير مشدود باستثناء سجال محدود بين النائب جبران باسيل والرئيس نبيه بري الذي رد عليه وعلى النائب حسن فضل الله عندما قال كل واحد منهما "سنقدم الطعون للمجلس الدستوري في شأن مواد قانون الانتخابات"رد رئيس المجلس :" ما حدن يهددنا ونعمل بما هو مسموح به"...وأسبق ذلك بالقول :"صوتنا وخلصنا, ومنكمل الجلسة".



المجلس,أقر تعديل المهل تماشيا مع موعد الانتخابات ب 27 آذار لمرة واحدة فقط واستثنائيا...رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تعهد بذل جهده لإتمام الانتخابات في موعدها وتأمين الأمور اللوجستية.



وفي موضوع الميغاسنتر أخذ ميقاتي على عاتقه مخرج البحث في المسألة لاحقا" مع وزير الداخلية... بالنسبة الى أعضاء هيئة مكتب المجلس: أبقى البرلمان القديم على قدمه.

وكان النائب محمد خواجة في انعطافة على تأثيرات الأجواء المشدودة التي ظهرت في الأيام الستة الأخيرة قد لفت الى أن الرئيس بري يشدد على ألا تنعكس الحوادث في الشارع على أجواء مجلس النواب..وبالفعل نجح السياق الذي اتبعه رئيس المجلس في إدارة الجلسة في التخفيف من تأثيرات واقعة الطيونة والمواقف ذات الصلة وأبرزها إطلالة السيد حسن نصرالله ومواقف القوات اللبنانية...لكن على رغم هذا الجو المقبول أن أوساطا"مراقبة ومطلعة تشير الى أن التوجس يكمن في التخوف على الاستحقاق النيابي وسواه من استحقاقات في حال قدمت طعون الى المجلس الدستوري وأتت النتائج تأخيرية...



في ما خص الثروة النفطية رئيس الوفد الاميركي الى مفاوضات الترسيم البحري الجنوبي آموس هولشتاين وصل الى بيروت والخارجية الاميركية مستعدة للمساعدة.



في الغضون العيشة غير الكريمة التي يعانيها معظم اللبنانيين جاثمة على حياتهم بكل ما للذل من معنى فيما الغلاء مستفحل وجشع التجار متوحش ولا حسيب ولا رقيب ولا أجفان ترف لدى معظم المسؤولين المعنيين بحياة الناس ومصير البلد...في حين أن معظم البلدان العربية في ازدهار أو أقله في نمو وملفات المنطقة تتجه نحو التبلور وفي مقدمتها الملف النووي الإيراني-الأميركي ومسار المحادثات الايرانية-السعودية...

هل القوى المحلية تجهد لحشد اوراقها بغية تعزيز مواقعها في اللحظة الاقليمية المقبلة؟؟؟





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* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون ال بي سي"



تشريعيا، قضي الأمر، الإنتخابات النيابية في السابع والعشرين من آذار 2022، والمغتربون سيقترعون لـ 128 نائبا، وسقط الاقتراع لستة نواب يمثلون الكرة الارضية.

الإعتراض اليتيم جاء من تكتل لبنان القوي الذي أعلن رئيسه أنه سيطعن في التعديلات...

إذا لم يؤخذ في الطعن فإن السباق إلى الإنتخابات يكون قد بدأ، خصوصا ان المدة الفاصلة عن يوم الانتخابات مئة وسبعة وخمسون يوما، وهي مدة ستشهد سباقا محموما، بعدما قلصت المدة من أيار إلى نهاية آذار.

إذا إلى الإنتخابات النيابية در، ولكن ماذا عن هذه المهلة الفاصلة بين اليوم وموعد اختبار صندوق الاقتراع لتغيير ما هو قائم أو لتثبيته او لأجراء الخلطة بين التثبيت والتغيير؟

المهلة الفاصلة مليئة بالكثير من الملفات: وضع الحكومة، هل تعود إلى جلساتها؟ أم ان ثنائي أمل حزب الله على موقفه بأن يكون بند القاضي طارق البيطار بندا اول؟



وفي حال لم تعد إلى جلساتها، ما هو مصير التفاوض مع صندوق النقد الدولي ؟ وهل يجتمع وفده مع حكومة لا تعقد جلسات لها؟ ماذا عن الملفات الملتهبة التي كانت في الواجهة قبل حرب الطيونة؟ ماذا عن تقنين الكهرباء إلى حد الإنقطاع؟ ماذا عن البنزين والمازوت والغاز بعد رفع الدعم؟ كيف ستعالج طوابير الغاز بعدما دخل في السوق السوداء ولا حل إلا بما سيقرره وزير الطاقة بالتوافق مع رئيس الحكومة.



قبل الدخول في تفاصيل النشرة، نشير إلى أن اليوم هو الذكرى السنوية التاسعة لاغتيال اللواء وسام الحسن في سيارة مفخخة في الأشرفيه، ولم يعرف إلا من قطعة من مسدسه تم العثور عليها بعيدا من مكان الإنفجار. وعلى رغم مرور تسعة اعوام، فلا معلومة عن التحقيقات، أو على الأقل، لا معلومة معلنة عن التحقيقات.







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* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون او تي في"



"وحدها بتحمي الفساد… الاكترية الفعلية".

شعار لا يختصر فقط مشهد اليوم في قصر الاونيسكو، بل المشهد الوطني العام الذي تتحكم به فعليا اكثرية سياسية معروفة، بينها وبين الاصلاح عداوة واضحة، تتخطى بعمقها، العداوات القائمة بين اركانها، التي غالبا ما تسيل على جبهاتها دماء.

فقناصو الاصلاح وضعوا اليوم كل خلافاتهم جانبا، وآخرها احداث الطيونة وما رافقها من قرع لطبول الحرب الاهلية، وصوبوا رصاص قناصاتهم نحو البنود الاصلاحية التي تم التفاهم عليها وطنيا في قانون الانتخاب الجديد عام 2017، لتستشهد بندا بندا على مرأى ومسمع الكتل النيابية التي اقرتها قبل اربع سنوات، وبدلت رأيها اليوم لألف حساب وحساب.



أما التيار الوطني الحر وحزب الله، فوحدهما لم يجاريا الغالبية، فيما عقد النائب جبران باسيل مؤتمرا صحافيا بعد الجلسة وصف فيه ما جرى بالمجزرة التشريعية. واذا اعلن باسيل الطعن بموضوع اقتراع المغتربين كما عدل، رأى أن من المعيب وصف المنتشرين بانهم لا يعرفون عن لبنان الا "الكبة والصفيحة" فهم ليسوا "زينة" كما وصفهم البعض"، غامزا من قناة القوات اللبنانية. وفيما اكد أن تحديد 27 آذار موعدا للانتخابات النيابية تلاعب واضح في ظل احوال الطقس من جهة والصوم لدى المسيحيين من جهة ثانية، أسف لأننا سألنا ولم نحصل على جواب عن موجب تعريض العملية الانتخابية لهكذا خطر، ومستغربا الاعتراض على "الميغاسنتر" على الرغم من أنه يسهل العملية الانتخابية.



وفي سياق آخر، تطوران بارزان: الاول وصول وفد من شركة الفاريز اند مارسال الى لبنان، في دليل جديد الى ان التدقيق الجنائي سائر على قدم وساق. اما الثاني، فعودة رئيس الوفد الأميركي للمفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود بين لبنان والعدو الإسرائيلي آموس هولشتاين الى لبنان على رأس وفد، في وقت جددت الخارجية الاميركية الاعراب عن استعدادها للمساعدة على حل مقبول بشأن الحدود البحرية. غير ان بداية النشرة لن تكون من السياسة والاحقاد، بل مع المحبة والصلاة. محبة لشبيبة لبنان، وصلاة من أجل المونسنيور توفيق بو هدير الذي انتقل اليوم الى مكان افضل.