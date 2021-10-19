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مسؤول في صندوق النقد الدولي يأمل ببدء مفاوضات مع لبنان قبل العام الجديد

19
OCTOBER
2021
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قال مدير تنفيذي في صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء إنه يأمل بأن يكون بالإمكان بدء مفاوضات بشأن برنامج مع لبنان قبل بداية العام الجديد.

ونقلت وكالة "رويترز" عن المسؤول الذي لم يكشف اسمه قوله: "نأمل بأن المساعي التي تبذل اليوم ستؤدي إلى الوصول إلى كل البيانات وقدر كاف من المعلومات... كل البيانات المطلوبة يجب أن تكون متاحة أولا".

وكان رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي قال في وقت سابق من اليوم الثلاثاء إن الحكومة استكملت البيانات المالية المطلوبة للتعاون مع صندوق النقد الدولي.

وأضاف ميقاتي في بيان أنه يأمل بإنجاز برنامج التعاون مع صندوق النقد قبل نهاية العام الحالي.

وانهارت المحادثات بين لبنان وصندوق النقد العام الماضي، وهو ما يعود بصورة كبيرة إلى أن المصرف المركزي والبنوك والسياسيين في لبنان لم يتوصلوا لاتفاق مع الحكومة السابقة بشأن حجم الخسائر في النظام المالي.

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