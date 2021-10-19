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أوضحت لجنة العشائر العربية في خلدة ما يلي:

اولا _ ان من يمثل العشائر العربية في خلدة في أحداث خلدة والمخولة بإصدار اي قرار بخصوص هذا الملف هي فقط اللجنة المنبثقة عن اجتماع العشائر بدار الإفتاء برعاية صاحب السماحة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان.

ثانيا _ اي قرار يصدر خارج نطاق اللجنة لا يمثل هذا الملف وخصوصا وان هناك بيانات تصدر بين الحين والآخر وقرارات توزع إعلاميا لا علم لعرب خلدة بها.

ثالثا _ تنوه اللجنة بالاخوة المحامين الموكلين بهذا الملف والذين يتابعون قضايا ابنائنا المعتقلين على إثر أحداث خلدة وهم لم يقصروا يوما او يتأخروا عن اي عمل ولم يوفروا جهدا لأنصاف أبنائنا وإخواننا وانهم ذو كفاءة عالية جدا.

رابعا_ تؤكد وتثني على دور المؤسسات الأمنية وعلى رأسها الجيش اللبناني والدور الوطني الذي يقوم به في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد اقتضى التوضيح .