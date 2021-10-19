بعد رفع صورة لجعجع ... طرابلسيون يُزيلونها

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أزال طرابلسيون صورة رئيس حزب القوات اللبنانية،سمير جعجع، التي كان قد رفعها أشخاص عصر اليوم في أحد شوارع محلة قبر الزيني في منطقة باب الرمل في طرابلس.

وتضمّ الصورة التي أزيلت جعجع والملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، وقد كانت مذيّلة بعبارة «ما خلق مين يهددكم. لعيونكم»، وموقّعة باسم «شباب قبر الزيني ـــ أوفياء ربيع كحيل».

وقال مناصرون للنائب فيصل كرامي إن «صورة القاتل سمير جعجع قد أُزيلت من المنطقة»، وقاموا بنشر صور على منصّات وسائل التواصل الاجتماعي، للموقع الذي كانت الصورة موجودة فيه بعد إزالتها.

ولم تُفِد المعلومات عن وقوع إشكالات خلال وضع الصورة أو رفعها، ولكن بعض منصّات وسائل التواصل الاجتماعي بيّنت أن الصورة أثارت غضب واستياء الأهالي.