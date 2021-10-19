ماذا كشفت مصادر أمنية للجديد؟

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كشفت مصادر أمنية للجديد أن الجيش كان يوم الخميس يتمركز بكثافة وبقوته الاكبر في محيط العدلية وعلى طول الطريق المؤدية الى العدلية عند المفارق ونجح في اقفال الطريق امام المجموعات ومنعها في المرة الاولى من الدخول الى عين الرمانة ولكنها نجحت بالدخول من طريق فرعي آخر. كما اضافت أن الموقوفين في حادثة الطيونة من الجهتين اي من الطيونة ومن عين الرمانة واختلاف البيانين للجيش اللبناني سببه ان البيان الاول كان بياناً اولياً في بداية الاحداث اما البيان الثاني كان حصيلة لما جاء خلال النهار من احداث دامية.